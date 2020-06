HISTORIAS EN ÉPOCA DE PANDEMIA: INMENSA TRISTEZA EN LOMAS DE ZAMORA

Otra oficial de la policía bonaerense entrega su vida contagiada de Covid 19. Se trata de Daiana Soledad Barrios, perteneciente a la local de Avellaneda que fallece en el Hospital, el hisopado le dió positivo.

Ella se sentía mal con problemas respiratorios y se dirigió por sus propios medios el día viernes a una clínica. De allí fue derivada al Policlínico de Lomas de Zamora. Fue aislada con problemas respiratorios hasta que se recibiera el resultado del hisopado. Finalmente hoy falleció producto de una insuficiencia respiratoria.

Daiana se había quejado en sus redes hace poco por que fue enviada a custodiar en Villa Azul, un centro de contagio donde mucha gente le importaba una m… todo y no respetaba el aislamiento. Teniendo una y otra vez que pedir que no se juntaran en las esquinas a tomar, etc. La falta de conciencia y responsabilidad.

Lamentablemente Daiana era madre de dos pequeños hijos.

Interviene el Departamento Judicial Lomas de Zamora…

