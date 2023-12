Inicia la guerra contra Milei: Macri lanza el ejército de trolls contra los «peronistas» Francos y Posse

El ex presidente está furioso con el armado en el que trabajan los colaboradores de Milei. El lamento por Talerico.

Mauricio Macri lanzó a su tradicional ejército de trolls a atacar a Guillermo Francos y Nicolás Posse, dos funcionarios claves que tendrá Javier Milei, porque los acusa de «peronistas».

El ex presidente está furioso con Francos, el futuro ministro del Interior, porque lo acusa de privilegiar el nexo con el peronismo en su búsqueda de un acuerdo de gobernabilidad al que se ve obligado Milei por ser la tercera minoría en el Congreso. A Posse, que será el jefe de gabinete, le achaca lo mismo.

Macri había creído que sería el jefe detrás del presidente electo y que le poblaría el gobierno con facilidad. Él mismo había dicho que Milei era «fácilmente infiltrable» antes de la elecciones generales. Pero con el correr de los días el ex presidente no pudo colar a nadie directamente y hasta se distanció de Patricia Bullrich, que negoció de manera personal con Milei el nombramiento como ministra de Seguridad.

Macri pedía la presidencia de Diputados para Cristian Ritondo y culpa a Francos por esa maniobra fallida en la que incluso aparece el kirchnerismo como el garante de la llegada de Martín Menem a la titularidad de la Cámara baja.

La furia del ex presidente quedó en evidencia el domingo, cuando María Eugenia Talerico, una ex funcionaria de segunda línea que trabajó en la UIF durante el mandato de Cambiemos, anunció que finalmente no será la titular de Migraciones.

La «caída» de Talerico fue sorpresiva y largamente lamentada por un ejército de trolls que atacaron a Francos y lo señalaron como el que llamó a la ex candidata a diputada para decirle que no iba a formar parte del gobierno.

Los libertarios salieron a defender a Francos, a quien bautizaron como «La Cabra», en referencia a su traducción al inglés, «goat». En las redes se usa la palabra goat como una sigla de «Greatest of All Time», cuya traducción es «el mejor de la historia».

