Informes, cambio de carátula y revelaciones: se vienen semanas fuertes en la causa por la muerte de Maradona

“A cuatro meses les digo a todos que no voy a parar hasta verlos presos… A TODOS!”, expresó Dalma Maradona en una Instagram Story. “Me van a tener que matar para que me calle la boca… Y los voy a nombrar a todos esta vez… MAFIOSOS HDP NO LES TENGO MIEDO!”, cerró en mayúsculas.

Un rato más tarde, su hermana Gianinna republicó su mensaje y agregó la siguiente leyenda, enfatizando el sentido de esas palabras: “Yo tampoco! Y si lo público es lo que más te molesta, allá voy”, dijo. Y luego apuntó directamente contra Stinfale, sin nombrarlo: “Me das asco, vos y tu mierda de Speed”. “Me van a tener que matar a mí también”, cerró Gianinna.

En el contexto de las aristas del caso de la muerte de Maradona, este cruce es una anécdota, y todo indica que abril será un mes agitado en materia de novedades judiciales y mediáticas. Se espera que la junta médica que se formó para la investigación de las causas de la muerte se exprese públicamente en breve sobre las conclusiones a las que arribó. Según pudo saber minutouno.com, la misma sería terminante en cuanto a inconsistencias en las que incurrió el último cuerpo médico a cargo de astro del fútbol, especialmente Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

El informe sería lo suficientemente fuerte para que la fiscalía cambie la carátula de la causa a “homicidio doloso”. En cuanto a las personas que no eran médicos y convivían en los últimos tiempos con Maradona, al momento de cierre de esta nota se siguen revisando pruebas tales como audios para determinar si es necesario imputar a alguno de ellos, a excepción de “Monona”, la cocinera, que no tendría ningún tipo de implicancia en esta causa.

Por el lado de los medios, de público conocimiento es que Matías Morla romperá el silencio el lunes 5 de abril en la apertura del nuevo programa de Jorge Rial, TV Nostra. Si bien la entrevista ya fue grabada, el contenido está guardado bajo siete llaves, pero todo apunta a que será de alto impacto y que, como secuelas o a modo de respuesta, podría dar a lugar a nuevos contenidos mediáticos de similar voltaje.

Las revelaciones que probablemente se den en las próximas semanas no solo serán fuertes y sorpresivas para muchos, sino que hasta, en algunos casos, podrían llegar abrir alguna nueva investigación de índole económica y/o judicial. Una cuestión es lamentablemente cierta: según pudo saber este medio, cada vez va a quedar más claro que Maradona, uno de los hombres más famosos del planeta, murió absolutamente solo, mucho más de lo que se puede llegar a imaginar.

