Inflación: Estiman un aumento en el precio de la carne

Si bien aún no hubo aviso de los proveedores, en algunos comercios advirtieron de que los precios no se sostendrán por mucho tiempo más. La llegada del otoño ayudó a mejorar la demanda, pero sigue siendo inferior a la de años anteriores.

La carne tuvo su último incremento fuerte hace aproximadamente un mes y, desde ese momento, los precios se tranquilizaron. A pesar de que los valores quedaron altos, las carnicerías aprovechan para tratar de mejorar las ventas, algo que viene pasando desde hace dos semanas aproximadamente.

«La demanda comenzó a incrementarse nuevamente, después de que marzo representó un mes muy duro para el sector», contó Mateo Zibelman, propietario de varias carnicerías en la ciudad. El mes pasado fue un período de escasas ventas, explicó. Esta situación se dio en parte por la suba de precios y también porque los clientes debieron afrontar otros gastos.

«Veníamos de las Fiestas, cuando la gente gastó su aguinaldo; después, muchos se fueron de vacaciones y el mes pasado fue el inicio de clases», dijo el referente del sector a República de Corrientes.

También hay que tener en cuenta el factor estacional. Habitualmente, la venta de carne mejora en otoño e invierno. Si bien es cierto que a Corrientes todavía no llegaron las bajas temperaturas, al menos se dieron algunas jornadas frescas que ayudaron a levantar las ventas en los comercios del sector.

Zibelman señaló que el pago de sueldos de los empleados públicos de la Provincia es el que marca el pulso de la demanda y, cuando hay fechas de cobro, la demanda repunta, especialmente con ciertos cortes no tan económicos, como los que se usan habitualmente para la parrilla.

Pero, más allá de esta leve remontada, las carnicerías aseguran que el movimiento es menor al de años anteriores. Es decir, el saldo es positivo si se compara con el mes pasado, pero negativo si se toma en cuenta marzo y abril de 2022. Esto coincide con los últimos datos oficiales que marcan que el país está teniendo uno de los niveles más bajos de consumo de carne vacuna per cápita, superando apenas los 40 kilos por año.

«Hace tres semanas o un mes fue el último incremento y, por ahora, no nos avisaron ninguna novedad al respecto», dijo, haciendo referencia a los proveedores. En cambio, desde una carnicería barrial señalaron que posiblemente en la segunda quincena de abril pueda darse un nuevo ajuste.

«No me confirmaron la fecha, pero me dijeron que los precios no se van a sostener por mucho tiempo más», relató Ramón Billordo, en diálogo con este medio.

Pollo

Lo que sigue subiendo casi de manera constante es el pollo. Si bien los incrementos no son tan altos en términos porcentuales, desde las carnicerías comentaron que cada vez que realizan un pedido advierten que los valores se elevaron, apenas en cuestión de días.

Es así que el precio de la suprema ya superó al de la costilla en muchos casos, vendiéndose a más de $ 2.000 el kilo en las pollerías e incluso a un valor superior en los supermercados. «Quizás tengan que ver los problemas que están habiendo en las granjas», opinó Mateo Zibelman al respecto.

Precios Justos

El secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini, informó que el programa de Precios Justos para la carne se extenderá hasta el 30 de abril. El acuerdo establece un conjunto de precios para siete cortes de carne populares en el mercado argentino, que están disponibles en grandes cadenas de supermercados.

El supuesto objetivo de este programa es garantizar que los consumidores tengan acceso a una amplia variedad de cortes de carne de calidad a precios justos y razonables. Pero lo cierto es que hay al menos dos grandes problemas en Corrientes con esta cuestión.

En primer término, son muy pocos los comercios que cuentan con stock y, además, cuando lo tienen, la calidad suele ser muy inferior a la prometida, con cortes con gran cantidad de grasa y hueso.

La otra limitación del programa es que en Corrientes hay cortes que se consiguen más baratos que los de Precios Justos, por lo que no termina siendo una opción atractiva para los clientes, que prefieren adquirir un producto de mejor calidad e incluso menos costoso.

