Inesperado: Lanata atacó al Grupo Clarín por recortarle el salario y se quejó porque lo “valoran poco”

Aunque parezca insólito, inesperado o sorprendente, Jorge Lanata denunció y atacó al Grupo Clarín, su empleador y promotor de las operaciones que emprende hace años contra el peronismo, por recortarle el salario y opinó, en este sentido, que se trata de una actitud que expone que lo “valoran poco”.

El periodista aseguró que el multimedios le está pagando sólo “la mitad que el año pasado” como parte de los honorarios que recibe por su trabajo en Radio Mitre, además de su vuelta a Canal 13, anunciada para el domingo 10 de mayo.

La queja de Lanata ocurrió cuando un columnista, el economista macrista Martín Tetaz, se refería a las diferentes negociaciones paritarias de trabajadores, que sufren recortes y no cobran abultados salarios, en el marco de la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

“Esto es como cuando discutís el salario con un empleado, Jorge”, puntualizó Tetaz durante el programa. “Ni me hables de la negociación con el canal”, lo interrumpió el conductor. Y allí estalló.

“Me valoraN poco. No la puedo contar, pero para que te des una idea, el canal nos está pagando este año la mitad que el año pasado”, reveló el conductor de Periodismo Para Todos. Ante esa sorpresa, se sumó a la conversación la periodista de espectáculos Marina Calabró, que intentó contradecirlo y pedir precisiones.

Ante eso, Lanata retrocedió y se negó a ahondar en el tema: “No voy a hablar de esto. Perdón, soy un boludo”, concluyó.

Hace semanas se conoció que Clarín pagaría a sus trabajadores los salarios de abril en dos cuotas. La primera parte se recibió el 5 de mayo y la segunda llegará recién después del día 20. Lanata no dijo nada sobre esa situación.

No es el primer cruce en estos días entre el operador político y la empresa de Héctor Magnetto. Recientemente el Lanata aprovechó el anuncio -luego suspendido- de su nuevo ciclo televisivo para deslizar una queja contra el canal. “Me censuraron uno de los anuncios que hice. Me pidieron que haga uno con barbijo y se me ocurrió recortalo y ponerle un pucho. Me parecía que era divertido y bien Lanata”, contó durante el pase con Marcelo Longobardi en Radio Mitre.

Y agregó: “Una manga de pelotudos ahí me dijeron que eso no se podía hacer, que podía ser ilegal. No entiendo por qué me contratan. Me contratan porque soy distinto y cuando soy distinto me censuran. Es loco eso”.