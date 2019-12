Indignación por el niño de 2 años que fuma dos atados de cigarrillos por día

En Indonesia un niño de 2 años fuma dos paquetes de cigarrillos por día. La madre es la que les compra los paquetes para evitar sus berrinches.

Cigarrillos, es lo que Rapi Ananda Pamungkas, un nene de apenas 2 años, fuma todos los días.

Primero empezó fumando colillas que encontraba en la calle. Con el paso de los días el bebé se volvió adicto. La madre comenzó entonces a comprarle directamente cigarrillos enteros, en paquetes, para evitar sus caprichos.

Las imágenes del niño fumando empezaron a circular por todo el mundo. En el video lo aparece fumando un cigarrillo tras otro, como si fuera algo natural, ante la mirada de su familia.

En su peor momento, Rapi Ananda Pamungkas, llegó a fumar 40 cigarrillos por día.

Su madre, Maryati, tiene 35 años. Afirma que trató de hacerlo dejar el tabaco, pero cuando el niño comienza con sus berrinches sólo puede calmarlo dándole cigarrillos. Es ella misma las que se los prende.

El caso se viralizó y comenzó a provocar tanta indignación en la gente que las autoridades terminaron interviniendo en el insólito caso. Según la madre, desde ese momento, Rapi bajó la cantidad diaria,

“El Departamento de Salud me dijo que esto no puede seguir, pero ¿cómo puedo cambiar lo que le gusta? Cuando me voy a trabajar él camina solo y los encuentra en la calle”, dijo Maryati, según el Daily Mail.

Su salud ya está sufriendo las consecuencias de los cigarrillos que fuma. “El otro día, tuvo una fiebre extraña. Su cuerpo se calentaba y luego se enfriaba. Nunca le había pasado“, exclamó la madre. Las secuelas en el cerebro pueden ser permanentes por su corta edad.