India prohibió la exportación de trigo y el mercado reacciona con fuertes subas

India prohibió las exportaciones de trigo el 14 de mayo días después de decir que apuntaba a envíos récord este año, ya que una ola de calor abrasador redujo la producción y los precios internos alcanzaron un máximo histórico.

El precio del trigo sube 4,2% a US$ 451, mientras que la soja avanza 0,92% a US$ 610 y el maíz 2,31% a US$ 315.

Reuters repasa que los compradores mundiales apostaban por los suministros del segundo mayor productor de trigo del mundo después de que las exportaciones de la región del Mar Negro se desplomaran tras la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero. Antes de la prohibición, India tenía como objetivo enviar un récord de 10 millones de toneladas este año.

El gobierno dijo que aún permitiría exportaciones ya emitidas y a países que soliciten suministros «para satisfacer sus necesidades de seguridad alimentaria».

La medida para prohibir los envíos al extranjero no es a perpetuidad y podría revisarse, dijeron altos funcionarios del gobierno en una conferencia de prensa.

«La prohibición es impactante», dijo un distribuidor con sede en Mumbai de una empresa comercial global. «Esperábamos restricciones en las exportaciones después de dos o tres meses, pero parece que las cifras de inflación cambiaron la opinión del gobierno».

Reuters agrega que el déficit de trigo cambia el enfoque alimentario mundial hacia el arroz, un sustituto común del trigo. India sigue siendo el principal vendedor del mundo con una participación de exportación global del 40% este año, según las previsiones del USDA. En 2007 y 2008, las restricciones a la exportación de India y Vietnam exacerbaron la escasez, lo que provocó disturbios por alimentos en Asia y África.

Los operadores siguen también que las tormentas y aguaceros en gran parte de Francia durante la noche proporcionaron algo de alivio, pero no suficiente para los cereales franceses que sufrían una sequía prolongada, dijo el lunes el jefe de la asociación agrícola francesa.

Reuters reportó que la jefa de FNSEA (Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores), Christiane Lambert, dijo en la televisión BFM que la lluvia que cayó durante la noche no resolvería los problemas de los cultivadores de trigo, ya que parte de ella se escurrió de la tierra en lugar de penetrar en los suelos completamente secos.

“La situación es muy complicada porque las reservas de agua son bajas, hay un déficit del 25%, entonces el suelo está muy seco y la lluvia, cuando llega de repente, no logra bajar al suelo sino que se lo lleva”, dijo. “Para el trigo, para los cereales, es ahora que los granos deben engordar y ahora que necesitan agua regularmente”, dijo.

Ella dijo que las perspectivas para los granos eran muy difíciles en todo el mundo este año debido a las temperaturas récord en India y otros países.

“India tenía planeado exportar pero ahora se detuvo porque sufren temperaturas de 50 a 52 grados y todo se está quemando. Lo mismo está pasando en muchos estados de Estados Unidos, donde también tienen cada vez más tornados”, dijo.

Ella dijo que Ucrania no pudo sembrar debido a la guerra y dijo que el gobierno ucraniano ahora esperaba que el rendimiento de los cultivos de trigo cayera más del 50%, en comparación con el pronóstico anterior de una caída del 30%. «Estamos viendo escasez en todas partes», señaló.

El Gobierno restableció en un 33% las retenciones a la harina y el aceite de soja y creo un fondo para estabilizar al trigo

