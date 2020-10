Independiente venció a Atlético Tucumán por la Copa Sudamericana

La llave se definirá con el cotejo de vuelta que se jugará el próximo jueves a las 21.30 en el estadio José Fierro, de Atlético Tucumán.

Síntesis

Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Alan Franco, Alexander Barboza y Lucas Rodríguez; Lucas Romero y Pablo Hernández; Alan Velasco, Federico Martínez y Jonathan Menéndez; Silvio Romero. DT: Lucas Pusineri.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortíz, Guillermo Ortíz, Yonathan Cabral y Fabián Monzón; Augusto Lotti, Guillermo Acosta, Franco Mussis y Ramiro Carrera; Javier Toledo y Lucas Melano. DT: Ricardo Zielinski.

Gol en el primer tiempo: 27m, Silvio Romero (I), de tiro penal.

Cambios en el segundo tiempo: 9m, Leonardo Heredia por Lotti (AT); 23m, Agustín Lagos por Acosta (AT) y Ramiro Ruíz Rodríguez por Mussis (AT); 25m, Domingo Blanco por Menéndez (I); 32m, Andrés Roa por Martínez (I); 43m, Gabriel Risso Patrón por Melano (AT) y 45m, Braian Martínez por Velasco

Incidencia: A los 4m. ST, fue expulsado Carrera (AT).

Amonestados: Lucas Romero (I). Carrera, Mussis y Acosta (AT).

Arbitro: Christian Ferreyra (Uruguay).

Estadio: Libertadores de América (Independiente).

