Independiente: Juan Marconi rompió el silencio y criticó a Doman

Juan Marconi, vicepresidente segundo de Independiente, habló tras la renuncia de Doman y aseguró que «fue una decisión con un grado de irresponsabilidad».

En la misma línea, remarcó: «No digo que hay que hacer como que no pasó nada. Pasó y se generó un daño institucional muy grande pero ojalá sea partir de una enorme crisis, una enorme oportunidad para crecer» . Aunque rápidamente aseguró que «institucionalmente Independiente está por encima de cualquier nombre y sigue su vida» y que «tenemos que salir a flote, por eso la gente nos eligió, es lo que debemos hacer, tenemos que encontrarle la vuelta».

«Fue una decisión inesperada, con un grado de irresponsabilidad en algún punto», disparó Marconi , en referencia a la renuncia de Doman, en diálogo con Radio La Red. Y agregó: «Son decisiones personales. Cada uno escucha para un lado y para el otro, pero en fin decide uno. Hay que respetarlo, pero eso no quiere decir que no sea un daño institucional muy grande, pero ya está, hay que seguir».

La crisis es tal en Independiente que la renuncia de Fabián Doman lo único que hizo fue agudizar la situación del club. El ahora ex presidente fue el primero en hablar con los medios, y sus declaraciones lejos estuvieron de ser conciliadoras. Ahora, desde adentro quien rompió el silencio fue Juan Marconi, vicepresidente segundo , quien tampoco fue condescendiente.

Por el momento, el presidente interino de Independiente será Néstor Grindetti. «Basándonos en el estatuto hablamos que Grindetti será presidente por 90 días. A partir de ese período, tenemos que ver que ocurre. Hoy el presidente es Néstor, así seguiremos trabajando por el tiempo que sea y puede ser más si es una opción», explicó.

Por otro lado, fue tajante en cuanto a cómo solucionar este presente adverso. «Hay que sacarse de la cabeza que va a aparecer alguien con 15 o 20 millones de dólares a salvar a Independiente. No existe eso. Lo que si existe son mecanismos de negociación, de los cuales tenemos que tener autocrítica por pensar que iban a ser más simples», reconoció Marconi.

Por último, el hijo del ex árbitro Guillermo Marconi se refirió al nuevo entrenador de Independiente: todo indica que será Omar De Felippe. «Está trabajando Pablo Cavallero, es una de las opciones pero no hay nada. Estamos pensando en el partido contra Central, que a los chicos y a Monzón les vaya bien, pero confirmado no hay nada», aclaró.

Más frases de Juan Marconi

«Seguimos trabajando para solucionarlo y es una de las banderas de esta comisión de levantar las inhibiciones, pero cuando tenés un presente deportivo que no es el mejor, lamentablemente la presión es mayor, son las reglas del juego. El que se entera que hay presión en independiente hoy es porque no conoce el mundo de Avellaneda ni el fútbol».

«Cuando se dice que no hubo plata debo decir que sí hubo mucha plata para levantar más de 6 o 7 inhibiciones, desde marketing se generaron recursos gracias a los socios que, en definitiva, van a salvar a Independiente y nosotros somos el medio a través de la dirigencia, con récord de socios nuevos, abonos. Son ingresos genuinos, pero los aportes estuvieron».

