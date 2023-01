Increible: Durante un mes no apresaron a un violador que estaba en su casa en una localidad correntina

Es propietario de una importante operadora de cable y de fibra óptica en algunos municipios del interior, con cabecera en Santa Ana de los Guácaras, se mantiene prófugo, luego que la justicia ordenara su detención acusado de violar sexualmente a una ex pareja suya. El 24 de diciembre la policía lo halló en su domicilio de la histórica localidad durante los festejos navideños, pero decidió no apresarlo bajo la insólita excusa de no tener una orden de allanamiento. El día 25 el abusador estuvo cenando en un local gastronómico de la localidad, a 600 metros de la comisaría y tampoco fue aprehendido. Hubert Oswin Arkwright, es dueño del servicio de televisión por circuito cerrado en Ituzaingó e Ita Ibaté en Corrientes, y en La Verde y Miraflores en el Chaco. Alguna vez también operó en San Cosme y Paso de la Patria. En marzo de 2021, en plena pandemia del covid19, abusó sexualmente de su ex novia con sus partes íntimas infectadas, sin embargo la víctima, que tiene una incapacidad muscular, con miedo a represalias, recién tomó fuerzas y lo denunció en mayo 2022. El empresario con cierto vínculo con el poder político, su abogado es hermano de una alta autoridad comunal, logró en un principio la eximición de prisión bajo caución juratoria, pero nunca cumplió con los requisitos que le habían impuesto, uno de ellos, no salirse del radio del poblado. Sin embargo siguió viajando y haciendo sus negocios. El Juzgado que entendía en la causa le terminó revocando ese beneficio y pidió que se lo encarcele inmediatamente. La justicia cumplió con su labor, pero finalmente la policía nunca quiso detenerlo. El dato más peculiar, hasta ayer miércoles a 30 días en que debía ser apresado, estuvo siempre en su casa sin ser tocado, la que está plagada de cámaras de seguridad. Ahora aseguran que fue sacado de Santa Ana, con cierta facilitación de los uniformados, como se dice, hicieron la vista gorda, siempre por una orden superior.

