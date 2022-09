Incendio en Ituzaingó: bomberos se quedaron sin agua y fueron asistidos por la EBY y Ayolas

Ocurrió ayer en una zona rural a 2 kilómetros del paso fronterizo con la ciudad paraguaya, el foco se movió rapidísimo debido a los fuertes vientos y la sequía en toda la zona. Un aserradero y viviendas estuvieron a punto de arder si no era por la intervención de bomberos de Ayolas.

Desde las 13 de este último jueves 22 de septiembre, vecinos que viven en cercanías a un aserradero en Ituzaingó ubicado sobre la ruta que comunica con el paso fronterizo entre Ituzaingó – Ayolas (Paraguay) Zona del G3, empezaron a llamar desesperadamente a bomberos de Ituzaingó y personal de Defensa Civil de la municipalidad local.

“Si no fuera por los bomberos de Ayolas se me prendía fuego la casa. La gente de acá me dejó abandonada y ahora me quieren hacer una denuncia por el incendio. Yo no prendí fuego, no sé quién lo hizo”, comentó una mujer que vive donde se produjeron los focos ígneos en la tarde de ayer.

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) envió camiones cisternas al lugar y habilitó el paso fronterizo Ayolas –sobre la represa Yacyretá- para que bomberos de esa ciudad paraguaya asistan a policías correntinos y la guardia civil de la comuna ituzaiangueña que con una sola camioneta y una manguera intentaron controlar el fuego, pero a los pocos minutos se quedaron sin agua.

Ituzaingó: Hallan 60 paquetes de marihuana valuadas en $70 millones

COMPARTIR