Incendio en el Inta: Admiten que son incalculables las pérdidas por el fuego que arrasó la zona

Las primeras evaluaciones hablan de “pérdidas incalculables” tras el incendio de campos de la Estación Experimental del INTA, por Ruta 12, a 32 kilómetros de Capital. El fuego se llevó instalaciones, ensayos, líneas de investigación de muchísimos años de trabajo. “Es un día triste para la gente del INTA y para el sector agropecuario de la provincia”, aseveraron desde la institución.

En la jornada de ayer se desató un incendio de enormes proporciones en la zona de El Sombrero, que afectó principalmente a la Estación Experimental Agropecuaria “El Sombrerito Corrientes”, ubicada sobre RN 12 km 1.008, a 32 kilómetros de la ciudad de Corrientes.

Violeta Isabel Hauck, comunicadora referente del Centro Regional del INTA Corrientes, indicó que el incendio original no sólo continúa, ya que aun no han logrado sofocarlo, sino que además han detectado otro foco ígneo en la zona que amenaza a la estación.

“Estamos re cansados, trabajamos todo el día. Igualmente el incendio continúa. No hay antecendentes de semejante magnitud de incendio en la historia de esta unidad del INTA”, expresó con mucha preocupación.

“El fuego se introdujo a partir de, aparentemente, una quema de pastizales de campos vecinos, que no pudieron controlar, porque lo hicieron el día menos indicado, con un viento sur como el que había ayer, sumado a la sequía que atravezamos, era imposible controlar el fuego”, dijo.

“El fuego avanzaba un metro² cada 30 segundos y hasta 3 metros de altura llegaban las llamaradas”, detalló sobre la voracidad del incendio.

Y para graficar lo que vivieron ayer por la tarde, manifestó: “Era como estar viendo en persona lo que veíamos por telelvisión sobre los incendios en Australia. En un momento, ayer estaban trabajando tres dotaciones de bomberos y era imposible. Apagaban en un lado y veíamos como las chispas de los árboles se volaban, prendían a otros árboles y continuaba”.

“En esta estación tenemos los trabajos del Grupo Arroz, que atiende a toda la provincia. También al Grupo de Ganadería Subtropical, de producción bovina y ovina, que trabaja en conjunto con la Unidad de Mercedes, dónde se hace sanidad animal. También hacemos pasturas, que se quemaron. Además está el Grupo de Agricultura Familiar, que tienen base en Corrientes y que atiende con sus experimentaciones a toda la provincia”, enumeró sobre los trabajos realizados en la estación experimental.

“Se perdió todo lo que es la chacra de Agricultura Familiar, se quemaron todos los ensayos de caña de azucar, porotos, abonos verdes, un monte frutal tropical donde había mamones, mangos, guayabas, higos”, detalló sobre las pérdidas.

Pese a la intencionalidad que inició el incendio, la comunicadora del INTA responsabiliza del desastre a la ignorancia de los encargados de los campos que impera en la zona.

“A veces los campos quedan a criterio de personal que tiene limitaciones. Si bien se presume que el incendio se produjo por la quema de pastizales en campos vecinos, no se sabe fehacientemente si fue por eso, o por alguien que quemó basura, por ejemplo. Se sabrá con los peritajes”, manifestó Hauck.

Con respecto al trabajo de los bomberos para proteger las viviendas cercanas, ya que incluso dentro de la estación viven tres familias, Violeta Hauck indicó que “lo primero que hicieron fue contrafuegos alrededor de esas casas”.

También se puso a resguardo a los animales de los corrales de la Estación Experimental. “Tenemos vacas preñadas y hubo algunas que por el estres parieron en el lugar donde las trasladaban”, contó.

Finanalmente, reflexionó sobre las quemas: “Hay dos líneas teóricas sobre este tema, hay una que avala las quemas y otra que no. Pero de esta manera, cuando no hay capacidad de control, por favor no lo hagan. NO LO HAGAN. O busquen otros métodos, otras prácticas. Lo que se destruyó es el patrimonio del pueblo, se paga con nuestros impuestos el trabajo del INTA”.