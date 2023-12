Impacto del ajuste en Corrientes: despiden a precarizados en ministerios

Tras conocerse la baja en personal –monotributistas- del Hospital de Campaña de Corrientes, ahora se sabe que en todos los ministerios provinciales cesarán trabajadores precarizados: con becas y quienes facturan. Fueron avisados en noviembre último, antes de la segunda vuelta electoral, que el 31 de diciembre culminará su relación laboral con los estamentos de la provincia.

A 19 días de que termine el año se conoce la aplicación del plan de ajuste del gobierno de la provincia hacia 2024. Todo personal que se desempeñe como becado o monotributista, cesará en sus funciones. Probablemente con los contratados ocurra lo mismo, por lo general esos contratos de locación de servicios se renuevan cada seis meses: en diciembre y junio de cada año.

Se trata de un recorte que va en línea con la política nacional del flamante Presidente Javier Milei. Un ajuste feroz dentro del Estado nacional, cierre de ministerios, secretarías y demás organismos.

Las provincias, a quienes se les disminuirá los envíos federales deberán empezar a cerrar los grifos. Ese ajuste siempre empieza por los gastos más delgados, en este caso, el personal precarizado. Quienes no están en planta permanente o no son contratados, aunque estos últimos también deberán ser revistos si esos contratos se renuevan o no.

En todos los casos los empleados fueron avisados a inicios de noviembre pasado que su relación laboral con el Estado correntino solamente será hasta el próximo 31 de diciembre de 2023.

El gobernador ni ningún funcionario provincial hizo públicos estos avisos. Sin embargo sí hubo pistas en el Presupuesto 2024 donde se observa importantes podas en asignación de recursos, menos en la pauta de publicidad oficial de Corrientes.

