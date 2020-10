Impactante video: ¿Por qué el agua del río Paraná está inusualmente clara?

Al contrario de cómo se suele ver el afluente a esta altura del año, sus aguas se muestran extrañamente cristalinas. A qué se debe este fenómeno.

En el último año, el río Paraná ha sido noticia debido a la histórica bajante que está viviendo y que parece que se extenderá durante varios meses más. Pero ahora el afluente ha sorprendido a todos debido a un inusual fenómeno: sus aguas están llamativamente claras y cristalinas.

En diálogo con Elonce TV, Fabián Blumenblat, presidente del Club de Pescadores de Paraná, explicó que “el agua clara es consecuencia de uno de los fenómenos que tuvimos, que es la bajante del río y la poca circulación del agua. Esto sucede mucho más al norte, en el río Paraguay, que es un afluente del Paraná”.

«El río Paraguay recibe agua del río Bermejo, el nombre corresponde a su color bermellón, rojo. Viene de la zona de los Andes, que desemboca del sur, este, y arrastra de Formosa, Salta, mucho sedimento de tierra arcillosa», agregó.

En la misma línea, Blumenblat brindó detalles que permiten entender mejor la llamativa claridad del agua: «el agua se vuelca en el río Paraguay, y a su vez lo vuelca en el río Paraná, por eso el color amarronado del agua que llega a esta zona. Al no haber agua de deshielo, no se produjo este arrastre de sedimentos en el Bermejo, como pasa normalmente, entonces no llegó a teñir nuestras aguas y por eso la vemos tan clara y cristalina».

Agua más que clara

El periodista Pedro Sá, de la ciudad de Goya, Corrientes, subió a su cuenta de Instagram un video donde se lo ve en el medio del río arriba de una embarcación. Usando un vaso de vidrio no solo muestra la claridad del agua, sino que también la toma para demostrar lo limpia que está.

Pedro afirmó que subió el video a las redes sociales para dejar un testimonio de lo que está pasando en el río Paraná, un fenómeno extremadamente raro para esta época del año, donde generalmente el agua se suele ver en un tono más turbio.

