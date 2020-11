IFE de Anses: ¿Se pagará en noviembre el cuarto bono de $10.000?

El Gobierno sigue sin definir cómo asistir a las personas que cobraron el IFE y cada vez tiene más fuerza la idea de brindar un ayuda más focalizada.

Para el Gobierno nacional, Argentina ya no está en la misma situación que en marzo aunque si quedó un grupo reducido de trabajadores en la economía informal, los monotributistas A y B, los trabajadores y trabajadoras de casas particulares, que podrían beneficiarse con un bono de $10.000 como última ayuda ya que están retornando a sus tareas particulares.

Por lo cual queda en claro que el IFE 4 no está confirmado aunque no es ANSES sino el Gobierno, específicamente la cartera económica de Martín Guzmán, quién dice si lo puede pagar o no. Y por el momento no quiere.

Por lo tanto, si bien no está confirmado el IFE 4, aún se estudia distribuir un bono pero solo a aquellas provincias que están bajo aislamiento obligatorio. También para jóvenes desocupados, mujeres mayores desocupadas y personas que tengan una edad cercana a la jubilación. Esto lo evalúan desde el Estado.

A partir de esto, es que el presidente Alberto Fernández está a punto de decidir el fin del aislamiento obligatorio y la instalación del distanciamiento responsable. Con este cambio, se reactivaría el trabajo en el AMBA y entonces el pago del IFE 4 quedaría muy reducido. Ya no alcanzaría a 8,9 millones de personas.

Incluso Fernández no dio precisiones sobre la continuidad o finalización del IFE. «Sobre el IFE, estamos viendo cómo cubrimos de acá a fin de año las necesidades de todos, no sé aún cuál va a ser la forma. Voy a agradecer la responsabilidad de los sectores más humildes toda mi vida», dijo el mandatario a comienzos de semana pasada al programa De acá en más (FM Metro).

La pulseada es entre el Ministerio de Economía de Martín Guzmán y la Administración Nacional de la Seguridad Social de Fernanda Raverta.

IFE 4: se posterga la definición

Si bien durante los tres primeros pagos del IFE, la acreditación comenzó junto al cobro de la AUH (Asignación Universal por Hijo), ya pasó todo octubre sin definiciones sobre la continuidad del bono extraordinario.

A finales de octubre, el Gobierno anunció la ampliación del universo de chicos que recibirán la AUH. Sobre este punto, Raverta sostuvo: «la idea con la ampliación de la AUH es ir a buscar a los chicos y chicas que no tienen ni asignación ni salario familiar en un contexto de aumento de la pobreza. Cuando asumimos, un 53% de los chicos entre 0 y 14 años vivían bajo la línea de pobreza y ahora son un 56% producto de la pandemia y de la crisis económica mundial, de la que la Argentina no está exenta».