Ibuprofeno inhalado: ANMAT aprobaría su uso y un médico advirtió que “evita el ingreso a Terapia”

El Dr. José Portel, Terapista de la clínica Medisur, señaló que existen resultados del tratamiento, los que tuvieron “respuestas muy buenas para revertir los síntomas y evitar la progresión de la gravedad”. Ayer el Ministro de Salud dijo que se aplicará cuando “se acredite que el tratamiento es efectivo”.

Cada día que transcurre de la pandemia se suman más que utilizan el Ibuprofeno inhalado para el tratamiento en pacientes con COVID-19.

Ayer TiempoSur informó que en un documento titulado “Los pacientes no tienen tiempo”, el Dr. Alexis Doreski, neumonólogo, internista e investigador que integra la Fundación Respirar, destacó que el Ibuprofeno inhalado “ya ha sido utilizado bajo uso compasivo en más de 300 pacientes de la Argentina en casos moderados, críticos y severos con COVID-19”.

Sin embargo el ministro de Salud, Dr. Claudio García, dijo en un comunicado oficial que se podrá utilizar este medicamento cuando “se acredite que el tratamiento es efectivo”.

Incluso el funcionario señaló que “hay mucho movimiento al respecto en lo mediático”, y que “cuando nosotros tengamos el sustento científico que acredite este tratamiento o se acredite la vacuna, lógicamente lo vamos a aplicar como corresponde”.

Más temprano por la tarde, la legislatura provincial rechazó el tratamiento sobre tablas del proyecto de la diputada Nadia Ricci, que permitía el uso compasivo de este medicamento que comenzó a utilizarse por primera vez en Córdoba.

“Hemos realizado las consultas, desde la Comisión de Salud, tanto a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) como al Ministerio de Salud y Ambiente, como para poder estar seguros de que el aporte que le estamos haciendo a la cartera sanitaria provincial tenga las garantías necesarias para su implementación”, explicó la diputada Rocío García, quien además preside la comisión de Salud en la legislatura.

El bloque del FDT informó que realizaron consultas a instituciones para el uso de este medicamento, entre ellas la Red Argentina Pública de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (REDARETS), que está integrada por instituciones sin fines de lucro, y entre los ministerios que la integran, se encuentra la provincia de Santa Fe, provincia que hace una semana aprobó el Ibuprofeno inhalado como método compasivo.

Médicos

En tanto, el Colegio Médico, en la voz del Dr. Horacio Córdoba comenzaron a visibilizar el pedido para que sea aprobada su utilización en Santa Cruz.

Pero también lo hacen terapistas, uno de ellos es el Dr. José Portel, Terapista de la clínica Medisur.

-TS: ¿Por qué debe aprobarse el uso del Ibuprofeno inhalado en Santa Cruz?

Dr. Portel: Lo que diré son pruebas que han tenido tras terapias en otras partes del país con resultados más que aceptables. Atento a la evidencia que existe, es muy recomendable. Hemos hablado con médicos de otras provincias y hubo éxito en el tratamiento y respuestas muy buenas para revertir los síntomas y evitar la progresión de la gravedad. Son resultados muy alentadores.

-En las consultas realizadas a médicos de otras provincias, señalaron que los mismos familiares de pacientes con COVID-19 fueron los que presionaron para que sea aprobado por la cartera de salud

En este caso los hemos pedido nosotros mismos. Como es de uso compasivo y no curativo, la ANMAT tiene un protocolo para que cada provincia que quiera usarlo debe adherirse al protocolo, y Santa Cruz no se adhirió ni se va adherir. Con el Dr. Córdoba hablamos con el ministro García y él nos dijo que no. Por eso lo solicitamos a Laboratorios Luar, pero para enviarlo debemos enviar una ficha y la resolución del ministerio en la cual adhiere, pero eso no existe, y quedamos varados. La última noticia que tenemos de ayer a la tarde es que la ANMAT iba a emitir una resolución en la cual, estén o no de acuerdo las provincias, todo el país va a tener la posibilidad de contar con este tratamiento. De este modo, podríamos disponer sin una resolución provincial. Estamos esperando que avisen a la clínica y ellos nos avisarán a nosotros.

-Algunos profesionales de la salud cuestionan su efectividad.

Escuché la entrevista que le hicieron a un médico terapista de Salta y en ningún caso vi o escuché que esté en desacuerdo. Si alguien está en desacuerdo, por lo menos, terapista no escuché, ni terapista ni no terapista. El Ibuprofeno tiene un rango de seguridad muy alto, es un medicamento con muy pocos efectos colaterales. Punto dos, se usa hace 50, 60 años. Otro punto es que el ensayo para nebulizar se está usando con un éxito importante en otras enfermedades como la fibrosis quística. Además, la droga es muy barata.

-Se realiza con nebulizaciones y por este motivo las personas creen que con una receta pueden obtenerlo.

Sí, pero no lo van a enviar por más que lo pidan. Debe ser como una vaporización. No se está usando, hasta donde sé, de forma ambulatoria.

-Esto despejaría las camas de ocupación de camas.

Lo que se está usando en otras provincias, es en pacientes con neumonía, moderada a grave. Pero primero esto evita el ingreso a terapia, y eso es muy importante, porque mejora la calidad respiratoria y evita la progresión a terapia y al respirador, es muchísimo. Desinflama el alvéolo del pulmón, la cascada que produce el virus.

