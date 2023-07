¡Huracán cortó la racha! Con un penal que se hizo eterno, derrotó 1-0 a Platense

Con un penal cobrado a instancias del VAR y que se pateó dos veces por adelantamiento, Huracán le ganó 1-0 a Platense en Vicente López.

Huracán derrotó 1-0 a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, por la vigesimosexta fecha de la Liga Profesional, y volvió a sumar de a tres luego de hacerlo por última vez en la jornada 14. Matías Cóccaro, de penal, anotó el único gol del partido.

Con el triunfo, el conjunto de Parque Patricios cortó una racha de 15 encuentros sin victorias, entre torneo local y Copa Sudamericana, con cinco empates y diez derrotas. Además, terminó con una sequía de 564 minutos sin convertir. De todas maneras, todavía sigue ocupando el puesto de descenso en la tabla general con 19 unidades.

En medio de un contexto caótico, el Globo encontró un poco de paz. Tuvo que pasar mucha agua debajo del puente: dos entrenadores despedidos, futbolistas apartados del plantel, eliminación internacional, más de tres meses sin ganar. Declaraciones subidas de tono, abucheos, reproches. Sucedió de todo. Pero un día, el equipo de Diego Martínez recuperó la sonrisa.

Claro que no podía ser fácil arrancar ese maleficio. Las intenciones habían sido las mismas que había mostrado en varios partidos en los que no ligó por esa falta de confianza que produce no ganar. Después de un primer tiempo en el que fue protagonista, encontró el gol en el complemento con un penal que tardó ¡trece minutos! en ejecutarse y que debió patearse dos veces por adelantamiento.

A los 12 del segundo periodo, Vázquez quiso rechazar pero se llevó puesto la pierna de Cóccaro y tras revisión del VAR que llevó unos minutos, Merlos sancionó la pena máxima. Nicolás Cordero tiró muy anunciado y Ramiro Macagno le adivinó. Sin embargo, desde arriba llamaron porque el arquero no respetaba la regla de mantener una pierna sobre la línea y debió volver a realizarse.

Ahí saltó a escena Cóccaro, luego de que también pidiera patear Gauto. El Zorro, por decisión del capitán Fernando Tobio, se paró frente al cuero. Tomó una larga distancia y le rompió el arco al 1 del Marrón como para no tener margen de error. Diego Martínez y todo el banco quemero lo festejó como un gol en una final al último minuto.

Pasó poco y nada después de ese gol. Continuaron las imprecisiones y Huracán se quedó con los tres puntos que necesitaba para empezar a levantarse y amigarse con la confianza en el cierre de la Liga Profesional.