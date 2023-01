HUGO LLORIS ANUNCIÓ SU RETIRO DEL SELECCIONADO DE FRANCIA

«No es fácil anunciarlo, pero tras 14 años defendiendo esta camiseta, que he llevado con enorme placer, con orgullo, deber y sentido de la responsabilidad, creo que he llegado al final», afirmó el jugador del Tottenham durante una entrevista con L’Equipe.

Y agregó: «Llega un momento en el que hay que saber parar la mano. No quiero hacerlo mío, siempre he dicho y repetido que la selección de Francia no es de nadie, y todos tenemos que asegurarnos de que así sea, yo primero. Creo que atrás el equipo está listo para continuar, también hay un arquero que está listo», haciendo referencia a Mike Maignan.