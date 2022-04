Hospital de Mocoretá: Denuncian violencia obstetricia y muerte de un bebé

Una joven madre contó la odisea que pasó días atrás desde iniciar trabajo de parto hasta dar a luz. Tras una espera de dos horas afuera del centro asistencial, con dolores, fue traslada desde Mocoretá fue traslada hasta Paso de los Libres. Hay denuncia formal por el caso.

Empezó con dolores y un médico en Mocoretá sin revisarla, le recetó Paracetanol, las molestias y dolores continuaron y la mujer quedó esperando en la vereda del centro asistencial. Tras dos horas de espera y con la continuidad de la molestia, volvió a pedir que la atiendan.

El traslado se hizo en una ambulancia desde Mocoretá hasta Paso de los Libres. “La doctora que nos atendió en Libres no sabía que nos habían derivado. Me dijeron que le habían avisado a un médico, pero no estaba en el hospital de Paso de los Libres”, relató.

La denuncia fue presentada ante la fiscalía de Monte Caseros el pasado 13 de abril. En esa presentación también fueron incluidos funcionarios municipales de Mocoretá, a la joven madre desde el área de Desarrollo Social del municipio de esa localidad, “me pidieron 20 mil pesos para hacer el traslado mío y de mi beba –fallecida- desde Libres a Mocoretá. Yo no tengo ni tenía ese dinero”, contó. “Entonces me pidieron si podía colaborar con el combustible”, agregó.

Todos los hechos fueron notificados personalmente por la mujer ante el gobernador de la provincia que estuvo en Mocoretá el pasado miércoles. “Nos atendió e hizo una reunión con nosotros, conmigo, mi familia y los ministros de Salud, Seguridad”.

Tras todos estos hechos ocurridos la semana pasada el ministerio de Salud Pública cambió el directorio del hospital en Mocoretá.

“Lo que busco es justicia y para que estas cosas no sigan pasando. Para los dos médicos que me atendieron y no hicieron nada, me dejaron esperando y ni me revisaron”, señaló.

