Horror en Rosario: Asesinaron a otro hermano de Torrén, jugador de Argentinos Juniors

Asesinaron a otro hermano de Miguel Ángel Torrén, jugador de Argentinos Juniors. El hombre de 42 años, identificado por la policía como José Sixto Torrén, era uno de los familiares más cercanos del defensor, quien ya había sufrido las pérdidas de otros tres hermanos en Rosario: Walter, Gabriel y Luis.

De acuerdo con los primeros reportes, los sicarios llegaron en dos motos, frenaron en un pasillo que separa un asentamiento irregular del predio en el que funciona la Oficina de Recepción de Detenidos (conocida como Order) y la Unidad Penitenciaria N° 5, y comenzaron a llamar a “Coqui”. Ni bien se asomó a la puerta, lo acribillaron.

El posteo del jugador

“Hoy me toca despedir a mi gran hermano… Todos desearían tener un hermano que dé la vida por uno y él así era, de chico me cuidaba y de grande también”.

“Tenía virtudes y unas no tantas, pero yo me quedo con las anécdotas y cosas que pasamos juntos de chicos y de grandes. Era el que se alegraba por mis triunfos, por mi familia… El que me decía: ‘Yo no pude, pero vos sí y yo soy feliz con eso’”, continuó el texto del defensor, que fue acompañado de fotos de los dos hermanos juntos y abrazados. José llevaba puesta la camiseta de Argentinos Juniors es una de las imágenes.