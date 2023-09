Hidrovía: explican que lo que se cobra es peaje y no impuesto como afirma Paraguay

El Director Nacional de Puerto y Vías Navegables del Ministerio de Transporte, Alejandro Echevarne, remarcó que Argentina aplica “el cobro por un servicio por el uso de la hidrovía. No es un impuesto como lo expresaron de manera sobrevalorada las autoridades paraguayas”. La semana que viene habrá una reunión en la embajada Uruguaya en Buenos Aires entre todos los países miembros del Tratado de Santa Cruz: Paraguay, Brasil, Bolivia, Argentina y Uruguay; para arribar a un entendimiento global.

El Director Nacional de Puerto y Vías Navegables del Ministerio de Transporte de la Nación, Alejandro Echevarne, explicó que la “Nación Argentina tiene potestad soberana para cobrar un peaje en el tramo Santa Fe – Confluencia sobre la Hidrovía Paraná – Paraguay. Esta administración decidió y empezó a cobrarlo a través de la Administración Nacional de Puertos (AGP) a todos los barcos. Se cobra un peaje y por el peso de la carga que transporte y fueron por esto que los armadores paraguayos –empresarios navieros extranjeros con sedes en Paraguay- pusieron el grito en el cielo e hicieron una bandera proselitista de este tema junto a las autoridades nacionales de Paraguay”, explicó el funcionario nacional argentino.

La semana que viene en la embajada de Uruguay en Buenos Aires se desarrollará un encuentro con todos los países miembros del Tratado de Santa Cruz, norma por la cual se administra el uso de la hidrovía. Estarán los representantes de: Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia.

Echevarne remarcó que el vecino país de Paraguay “sobredimensionó una cuestión que solamente tienen que ver con dar un servicio: se hicieron tareas de dragado, boyas y señalización, señalización digital para asegurar los 10 pies de profundidad para el canal de navegación”. E insistió que “no se trata de un tributo como dice Paraguay que afecta la libre navegación, si no de un peaje y es absolutamente claro. Los demás países ya entendieron de que no se trata de un tributo, es un peaje, lo que se discute es la tarifa si es acorde o no a los servicios”.

Por último asoció los planteo a los empresarios navieros con sede en Paraguay: “Esto empezó con una denuncia sobre el cobro de un supuesto impuesto, si es así, debe pasar por audiencia pública que lleva todo un procedimiento y ahora las autoridades paraguayas están entendiendo que se trata de un cobro de peaje y no de impuesto”, remarcó.

