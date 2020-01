Héroe: Diego adoptó a 6 hermanitos para no separarlos y los cría solo

–Yo los acompaño como haría un madre o un padre, pero sin colocarme en ese lugar. No soy su papá, ni pretendo que me digan así. No busco el reconocimiento, ni el nombramiento. Soy simplemente alguien que los cuida como un papá. No quiero apropiarme de ellos. Tampoco esto tiene que terminar necesariamente en una adopción.Además, no elijo vivir con ellos porque yo quería ser padre. Esto es importante. No soy el centro. Es simplemente devolverle a la vida algo de todo lo que me regaló. Y claro que cuidarlos es lo que me hace feliz. Sino no podría sostenerlo. Con ellos, mi vida se plenifica, se potencia.