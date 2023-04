Hay expectativa por la reaparición de Cristina, pero advierten que aún falta para definir las candidaturas

Los principales dirigentes del Frente de Todos estarán en La Plata. Alerta por el rol de la justicia y una eventual postulación de Cristina.

La expectativa por las definiciones que podrá dar este jueves Cristina en el Teatro Argentino de La Plata crece a medida que se acerca el momento de la cita. Por lo pronto, Tiempo pudo saber que están invitados intendentes, gobernadores y funcionarios provinciales, muchos de los cuales ya adelantaron su presencia.

En medio de la corrida cambiaria y las idas y vueltas con el FMI, algunos especularon con que la alocución que brindará este jueves que lleva el título “La Argentina Circular. El FMI y su histórica receta de inflación y recesión. Fragmentación política y concentración económica”, en el marco del lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, a las 18 horas en el restaurado Teatro Argentino.

Por lo pronto, Tiempo pudo saber que están confirmadas las presencias del ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, intendentes e intendentas, como Mayra Mendoza de Quilmes y Mariel Fernández de Moreno, entre otros. También estará presente el gobernador Axel Kicillof y todo su gabinete. Este miércoles, el ministro provincial Nicolás Kreplak, durante una entrevista por Futurock, bajó la intensidad de la expectativa por la eventual candidatura y recordó que “todavía faltan dos meses” para la inscripción de fórmulas.

Sostuvo que, “antes de anunciar nombres, tenemos que ponernos de acuerdos en formas y proyectos”. Lo que está claro es que, según sus expectativas, “tiene que haber en el gobierno un proyecto de corte nacional y popular”, y para esto “la unidad es indispensable”, definió. En ese marco, recalcó que “el tiempismo (el manejo de los tiempos) es una parte central de la política” y por eso se mostró cauto respecto de lo que hará Cristina. “Lo que suele hacer CFK en sus actos,- continuó-, no es dar respuestas a demandas mediáticas ni a cuestiones coyunturales sino más bien hacer una interpretación de la actualidad”. “Siempre son análisis muy profundos que hablan de un proyecto de país”, describió el funcionario.

Por eso, prosiguió, “en el contexto en que estamos ahora, es evidente que va a hablar de las cuestiones que nos llevan a la situación económica y política en que nos encontramos. Va a ir por ese lado. No me imagino ninguna cosa más concreta”. Y añadió que, en el marco de su proscripción, “si hay una defensa popular con mucha participación que dice que no se puede proscribirla ni condicionar”, el escenario puede cambiar.

Es que el kirchnerismo considera que, si los tiempos y las decisiones del Poder Judicial condicionan la candidatura de Cristina, podría dejar al FdT sin competencia en medio del cronograma electoral. De hecho, Por lo pronto, a un día de la reaparición de la vicepresidenta, el fiscal Diego Luciani denunció al diputado Máximo Kirchner, junto a los empresarios Nicolás Caputo, Fabián de Sousa y Jorge “Corcho” Rodríguez y a exfuncionarios del Banco Nación, entre otros, a partir de la causa que se conoce como Vialidad, en la que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Por lo pronto, más allá de la cautela de Kreplak, su compañero de gabinete y jefe de asesores Carlos Bianco, posteó este miércoles una foto que muestra un cuaderno con el nombre de Cristina escrito en birome, la metáfora que estuvo dando vueltas estos días tanto en boca de Máximo Kirchner, quien dijo que la birome la tienen los militantes, como de la ministra Victoria Tolosa Paz, que pidió libertad para inscribir listas y candidatos dentro del Frente de Todos.

Por lo pronto, la dirigencia sindical que se reunió con ella hace dos semanas insiste con su postulación. Este miércoles, Hugo Yasky, secretario general de la CTA, volvió a insistir: “Necesitamos que ella sea protagonista de la política argentina, creo que en este escenario sería mucho más necesario que ella sea.

