Habló la mamá de la primera bebé nacida en el Hospital de Campaña

Karina Loebarth, mamá de Isabela, la primera bebé nacida en el Hospital de Campaña habló con “Radio Dos”, sobre cómo fue transitar el parto con resultado positivo de covid, esperar 14 días para poder reencontrarse con su bebé que dio negativo, y luego con su marido, que también dio positivo. “Cuando a mí me dio negativo al papá le dio positivo, otra vez tuvimos un obstáculo, pero la pude ir a buscar yo, cuando me la entregaron temblaba, fue una emoción tremenda, lagrimeaba, no podía creer que al fin la tenía conmigo. Además le dí la teta, super bien así que ya estaba feliz” describió.

Karina Loebarth, mamá de Isabela, la primera bebé nacida en el Hospital de Campaña expresó que “ahora estoy muy feliz y agradecida porque ya estamos todos juntos en casa, con Isabella y su papá, hoy está cumpliendo 24 días de vida”.

Sobre cómo fue enterarse que era positivo de covid con el embaraza tan avanzado, contó que “fue todo muy rápido y sorpresivo, tenía fecha para tener un jueves y dos días antes doy positivo de covid y ahí se nos movió el mundo, se comunicaron los médicos con nosotros, hablé con mi médico personas y todos apoyaron ara que salga rápido y la semana próxima ya estaba naciendo”.

“No esperaba dar positivo, cuidaba mucho el embarazo, y creo que con mis papás me contagié, ya son viejitos, se cuidan, son personas de riego, ahora están bien los dos, mi mamá no tuvo síntomas y mi papá sí estuvo en el hospital de campaña y se recuperó también” relató.

Asimismo, de cómo fue su parto, Karina comentó que “entramos al quirófano directamente, la bebé se fue al hospital Llano, no estaba contagiada, la separaron de mí y en el hospital Llano estuvo una semana, y yo tres días, yo volví a mi casa, tenía que esperar que a mí me dé negativo para poder ir a buscarla a Isabella”.

“Cuando a mí me dio negativo al papá le dio positivo, otra vez tuvimos un obstáculo, pero la pude ir a buscar yo, cuando me la entregaron temblaba, fue una emoción tremenda, lagrimeaba, no podía creer que al fin la tenía conmigo. Además le dí la teta, super bien así que ya estaba feliz” manifestó.

A su vez, de la beba, Karina mencionó que “a Isabella también le hicieron el hisopado y le dio negativo, tiene su certificado de no reactivo para covid”.

En ese mismo sentido, sobre su recuperación mantuvo que “mi recuperación fue súper bien, tenía en mi cabeza que tenía que salir bien, por ella, y agradezco a la familia, amigos y a la gente en general que mandaba muy buena energía”.

Además, dijo que “yo fui asintomática pero mi miedo era por la bebé, que era muy chiquitita, sin saber cómo estaban sus defensas, y ese era mi principal miedo”.

“El papá recién le conoció a los 14 días, porque era positivo, no podíamos estar juntos, yo me fui a lo de una amiga con la bebé, después fui a lo de mi mamá y después sí recién pudo ir a mi casa” señaló Karina.

Y remarcó que “lo importante es cuidarnos para evitar contagiarnos, a veces uno no puede controlar todo, pero siempre hay que cuidarse en el tema de prevenir, estar bien de salud, y si pasa hay que estar con fuerzas y con fe, porque nosotros pasamos momentos difíciles, pero pudimos salir con mucho amor y juntos”.

Si durante el proceso de transitar la enfermedad vivió alguna situación de discriminación por dar positivo de covid, Karina comentó que “no viví nada malo, por suerte todo fue bueno, por ahí cuando mi mamá dio positivo por ahí algún vecino dijo algo porque ella vive en el centro, pero nada más”.

Por último, Karina contó que “tengo otro hijo de 8 años, no llegó a hacerse el hisopado, pero creemos que él también tuvo en algún momento covid”.

Radio Dos