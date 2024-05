Habló la mamá de la policía baleada en Corrientes: «Ella es la que me da fuerzas… y sé que va a salir»

«Bárbara es mi fortaleza… ella me da fuerzas. Todos los días siento que está acompañada por Dios… y sé que va a salir», expresó con mucha emoción Tina, la mamá de Bárbara Romero, la joven oficial de Policía que fue baleada por su expareja el pasado 13 de abril en San Cosme. En la imagen, el mensaje que escribió Bárbara para su padre. Una nota conmovedora y con una madre que nunca perdió la esperanza de recuperar a su hija.

Tina es la mamá de Bárbara Romero , la mujer policía de 28 años, que recibió varios disparos el pasado 13 de abril en San Cosme por parte de su ex pareja David Medina. En ese hecho, se recuerda, fue asesinado el hijo del jefe de la policía, Alfredo Arnaldo Molina.

Su testimonio, conmovedor pero real, dejó en claro una lucha diaria pero a la vez un mensaje de esperanza.

«Yo sé que es difícil. Ella no habla, está muy débil, pero tiene una fortaleza admirable… y es la que me da fuerzas», expresó su mamá, en diálogo exclusivo con Radio Dos.

Bárbara tuvo dengue, y disminuyó mucho su peso, pero su recuperación es todo un milagro si se tiene en cuenta cómo entró al Hospital Escuela ese sábado 13.

En terapia intermedia

«Bárbara está muy bien, pasó a terapia intermedia. Ya está sin respirador y comenzó a alimentarse: tomó yogurt por su boca, lo que es todo un avance», contó Tina en una entrevista a Desayuno.

«Hoy ya puedo estar con ella al menos tres horas; no habla, pero entiende todo», precisó la mujer y destacó: «es increíble la fuerza que tiene mi hija, la admiro como madre por todo lo que está pasando y tiene una gran fortaleza».

«Está muy flaquita, muy débil, pero tiene mucha fuerza… hay días que ella me da fuerzas», expresó Tina, quien distribuye su tiempo entre atender a su hija y a su esposo, quien también atraviesa un dura enfermedad.

La mamá de Bárbara contó además que la joven tuvo dengue estando internada: » tuvo muchísima fiebre, temblaba, y perdió mucho peso, está flaquita, pálida, con muchas ojeras, pero entiendo que es todo un proceso y que va a salir».

Una queja contra los médicos

«Los médicos que la operaron a ella jamás hablaron conmigo, y eso es doloroso por mí, conmigo no hablaron nunca, y solo hablan los residentes o los que la cuidan», reclamó Tina y destacó: «me encantaría que los médicos que la operan me reciban, me expliquen, nunca me hablaron personalmente, así yo puedo sacarme las dudas que tengo, porque yo estoy todos los días con mi hija, a toda hora. Hace un mes que estoy acá con mi hija y necesito hablar con ellos, que me expliquen cómo estamos yendo, cuánto van a esperar para hacerle la operación de columna».

Y mencionó: «no sé ni los nombres de los doctores, para agradecerles por mantener con vida a mi hija».

Nacer de nuevo

Al mismo tiempo, la madre de la joven, expresó: «le dije que está a punto de nacer de nuevo, dándome los primeros dolores porque todavía le falta para salir. Me hace acordar cuando estuvo en neo, porque estuvo así un mes, y ahora yo sé que va a salir de nuevo».

Sin contacto con la familia Medina

Tina admitió que no tuvo contactos con la familia de David Medina, expareja de Bárbara y quien disparó contra la chica y contra Molina (que falleció en el hecho): «le abrimos las puertas de nuestra casa, no puedo creer, no caigo, compartimos muchas cosas, pero eso sucedió, lamentablemente».

«Le comprendo a los padres. A la madre, sobre todo, porque tiene que pasar por esto desde su lugar. Pero por ahora no tuvimos contacto, y no creo que en éste momento eso sea lo mejor», reconoció.

«Entiendo a esa madre, yo la conocí, compartimos una mesa, sé que ella está sufriendo también, pero creo que no es el momento de encontrarnos», insistió