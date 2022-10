Habló la joven correntina que denunció a un juez por acoso

Carla C, desde Santa Lucía, habló con Radio Dos, para contar la situación que vivió con el magistrado a cargo de la causa por alimentos para su hijo, y expresó: «el juez me comenzó a hablar por Facebook, después de que yo me presenté en enero de 2021 para pedir alimentos para mi hijo». «Empezaron a hacer inadecuadas las respuestas de las historias y ahí ya no le respondí más, y desde ahí ya no corría vista a la asesora por el caso, habíamos llegado a un acuerdo con los abuelos de mi hijo, pero no avanzó más la causa» narró.

Al mismo tiempo, Carla, describió: «cuando yo iba a me decía que estaba muy linda, que por qué no me buscaba un tipo como él, porque es conocido de mi papá, y después de dejar de responderle ya no me recibió más, me recibió la secretaria una vez y después ya me atendió él de mala manera, me dijo preséntate con tu abogado».

A su vez, la mujer, comentó: «me anularon el acuerdo que habíamos llegado, me bajaron el 50% de lo que yo pedía, y solo es responsabilidad del padre y si él no cumple, solo el 35% pueden cumplir los abuelos».

Y señaló: «supuestamente el padre presentó que él podía hacerse cargo de todo, pero no cumple en realidad, ningún papel dice que él puede hacerse cargo de todo».

«Él tiene mucho poder si yo quiero hacer algo la verdad» destacó.

Al mismo tiempo, Carla, detalló: «recibí algunos mensajes de mujeres que me decían que no erala única yo, que a ellas también les pasó algo similar».

