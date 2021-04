Habló el presidente de la Superliga Europea: «A lo mejor habría que acortar los partidos»

Pero esta propuesta, que recibió elogios y críticas, no es la única que tiene bajo la manga su Presidente, Florentino Pérez, que desde hace años percibe el menor interés que despierta el fútbol, especialmente en los más jóvenes, y la necesidad de hacer cambios drásticos para que el deporte más popular del mundo también vuelva a ser el más rentable, lugar que pierde a pasos agigantados contra las grandes competencias del deporte estadounidense (NBA, NFL y MLB).

En diálogo con El Chiringuito, lanzó una idea que hasta podría traer más polémica que la creación de la Superliga Europea: “Los jóvenes dicen que los partidos se les hacen muy largos, tenemos que cambiar algo si queremos que el fútbol siga viviendo. Si los jóvenes dicen que es muy largo el partido, que no lo aguantan, es que no tiene suficiente interés ese partido o a lo mejor habría que acortar los partidos. No lo sé, pero algo pasa. Creo que, si los partidos tienen mucho interés, como los que conocemos de verdad, eso tenemos que hacer. Hay otros que yo no soy capaz de aguantarlos, lo digo de verdad”.