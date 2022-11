Habilitarán un paso provisorio por el derrumbe del puente Bailey cerca de Felipe Yofre

El presidente de la Dirección de Vialidad Provincial, Justo Espíndola, habló con Radio Dos, sobre las medidas que tomarán tras el derrumbe del puente Bailey, y expresó: «se va a hacer un desvío, para mañana ya vamos a tener un paso provisorio habilitado».

Justo Espíndola, comentó: «estoy al tanto, es un puente Bailey de viaja data, estos problemas seguramente van a ser recurrentes porque al tener tanta seca este tipo de madera tiene buena durabilidad cuanto se moja, eso le provoca un deterioro cuando está seco»

Y agregó: «le sumamos que el camión tenía un exceso de arena». A su vez, Espíndola, afirmó: «por suerte me dicen que al chofer no le pasó nada, no sufrió ningún daño, ya tenemos personal que está ahí, y se va a hacer un desvío, para mañana ya vamos a tener un paso provisorio habilitado».

Al mismo tiempo, el referente de la Dirección de Vialidad Provincial, explicó: «tenemos que desarmar integrante el puente, reponer un gran volumen de madera para poder volver a colocarlo».

Asimismo, Espíndola, manifestó: «el puente tiene la característica que satisface las necesidades de la zona, además la gente tiene caminos hacia el Este, por la 130 también pueden acceder, no quedaron totalmente aislados».

Finalmente, el referente de la Dirección de Vialidad Provincial, indicó: «tenemos un buen tiempo hasta que reparemos el puente».

Departamento Mercedes: colapsó puente sobre ruta provincial 135 y cayó un camión al arroyo Pay Ubre

