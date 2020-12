Gustavo Valdés: «Vamos a combatir la pobreza cuando podamos generar riquezas»

El gobernador de Corrientes, participó en Resistencia del encuentro junto a los gobernadores de Chaco, Formosa, Misiones, Catamarca, Jujuy, Salta y Santiago del Estero.

El gobernador Gustavo Valdés, se refirió a los temas vinculadas al futuro de los correntinos y no esquivó problemáticas de la región:“Lo del gas natural es otro problema que vemos en nuestra zona principalmente». Además, remarcó: «Únicamente vamos a combatir la pobreza cuando podamos generar riquezas, y espero que podamos tener más encuentros de este tipo para poder enfocarnos en estos temas”.

Energía eléctrica

“La Argentina se compromete con un valor hacia afuera para pagar el kilowatts, pero cuando tiene que calcular las regalías a las provincias del norte lo hace de una manera diferente», destacó el gobernador y agregó: «Deberíamos hablar del kilowatt criollo para que pueda ser compensado y no impacte tanto en las economías de nuestra zona”.

Ríos en el NEA

El anfitrión será el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich que recibió a los gobernadores Gildo Insfrán de Formosa); Raúl Jalil de Catamarca; Juan Manzur de Tucumán; Ricardo Quintela de La Rioja; Gerardo Morales de Jujuy; Gustavo Valdés de Corrientes; Oscar Herrera Ahuad de Misiones); Gerardo Zamora de Santiago del Estero y Gustavo Sáenz de Salta.

“La logística es algo fundamental para las provincias del NEA en materia de transporte de productos y para ser competitivos en el mundo», explicó el gobernador en su discurso y detalló: «Si no, los únicos que pueden competir en el mercado son las provincias y localidades que están cerca del puerto de Buenos Aires. Por eso tenemos que comenzar a hablar de hidrovías y puertos secos, cosa en que no pudimos invertir en este último tiempo. En este sentido, Valdés, destacó: «En los últimos años desapareció la flota argentina, llegando al punto de que no se ven en nuestros ríos barcazas argentinas”.

Relación Argentina-Brasil

“Por Corrientes circula prácticamente todo el comercio de Argentina-Brasil, pero aun así no tenemos la infraestructura para crear los centros de frontera, cosa de comercializar de mejor manera nuestros productos», recalcó.

Finalmente, se refirió a la carga impositiva para las provincias: “Debemos tener una compensación adecuada con relación a Nación, así como trabajar en una agenda correcta. Por ejemplo, vemos que Nación quiere aplicar la Ley de Humedales, cuando está por ley que los recursos naturales les pertenecen a las provincias y no al gobierno nacional.

«Debemos trabajar en el sistema impositivo fiscal también, ya que tenemos impuestos de Nación pero que no se replican en las provincias», sostuvo y volvió a afirmar: «Tenemos que hacer que la carga impositiva sea la adecuada, porque de otra manera la inversión en las provincias va a ser muy difícil ya que las empresas van a preferir los grandes centros urbanos antes que a nosotros”