Gustavo Valdés, tras cumbre de Gobernadores: «Pretendemos ser tomados en cuenta por el gobierno electo a la hora de definir políticas»

Al finalizar la cumbre de Gobernadores de Juntos por el Cambio, Gustavo Valdés publicó un hilo en su cuenta de X (exTwitter) en el cuál detalla los puntos esenciales que plantea el grupo de mandatarios de cara a la presidencia de Milei. «Estamos convencidos de la necesidad de trabajar en conjunto», expresa una de las publicaciones.

«Nos reunimos para analizar el escenario político e institucional que enfrenta nuestro país, tras la elección del domingo pasado que consagró a Javier Milei como presidente… Los argentinos han elegido un cambio de modelo de país, luego de años de grandes retrocesos económicos, sociales e institucionales», comienza el hilo en la cuenta @GustavoValdesok.

«Atentos a la demanda de cambio que transmitió la ciudadanía argentina, que también se manifestó en las sucesivas elecciones provinciales que protagonizamos, transmitimos nuestra vocación de influir en el rumbo del país», agrega.

Y sigue: «Los bloques legislativos de JxC serán determinantes en la próxima gestión nacional, y los gobernadores estamos convencidos de la necesidad de trabajar en conjunto con los representantes de nuestras fuerzas en el Congreso de la Nación en una estrategia política común: nuestra decisión es la de contribuir con la gobernabilidad de Argentina, pero también sabemos que parte de nuestro rol es controlar la gestión del futuro gobierno».

«Volvemos a suscribir todas las ideas y propuestas que planteamos con detalle en la primera reunión que tuvimos después de las elecciones generales del 22 de octubre», remarca

«Pretendemos ser tomados en cuenta por el gobierno electo a la hora de definir políticas que afecten la gobernabilidad de nuestros distritos: no hacerlo lleva a cometer graves errores, como la determinación del excandidato oficialista, Sergio Massa respecto a modificaciones en la política tributaria que afectaron severamente los recursos de las provincias», apunta el texto, y agrega: «En esta línea, suscribimos el pedido de los gobernadores del Norte Grande para que el actual mandatario, Alberto Fernández firme un decreto de manera urgente compensando parcialmente esa detracción de fondos coparticipables, pero alertamos que esa medida no soluciona el problema de fondo ocasionado por ese cambio en las reglas de juego que nosotros advertimos y no acompañarnos en su momento»

El hilo tiene también un mensaje interno a la fuerza política: «manifestamos la necesidad de contribuir a ordenar internamente Juntos por el Cambio: aportamos presencia territorial que nos permitirá gobernar 10 provincias al servicio de sostener y fortalecer la coalición, así como de defender y profundizar el federalismo en Argentina».

