Gustavo Valdés sobre el caso positivo de Jorge Terrile: “Tiene algunas complicaciones pulmonares”

El gobernador de Corrientes, dialogó en exclusiva con Radio Dos y se refirió al caso positivo del actual secretario de Deporte de la Provincia y aseguró que se encuentra internado “preventivamente” en el Hospital de Campaña. Todos los detalles en la nota.

El caso positivo

El secretario de Deportes, Jorge Terrile, es asintomático y se realizó el hisopado preventivo tras realizarse estudios médicos por problemas en la vesícula y visualizar unas manchas en los pulmones. “Me estaba hacienda estudios por problemas de vesícula y encontraron unas manchas en los pulmones, me hicieron el hisopado y me dio positivo. No tengo síntomas”, explicó el funcionario y agregó: “Me siento acompañado y hay que pelearla“.

Suspensión de actividades

“Gracias a Dios tuve un problema en la vesícula, si no iba a estar contagiando a la gente. Iba a estar hoy acompañando al gobernador en Esquina“, ratificó el secretario de Deportes y afirmó en diálogo exclusivo con La Dos: “Tengo un poco de vergüenza porque siempre le pido a los deportistas que se cuiden y evidentemente no me cuidé como debía, pido disculpas y sigo insistiendo, es una prueba más de que le toca a cualquiera, hay que cuidarse”.

Radio Dos