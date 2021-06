Gustavo Valdés: “Si se complica más el Hospital de Campaña, vamos a bajar de fase”

El gobernador Gustavo Valdés dijo que “si la situación en el Hospital de Campaña se complica vamos a retroceder de fase”, y remarcó que “las decisiones no las tomamos por malos, sino porque debemos bajar la movilidad”

“La provisión de vacunas viene dándose con normalidad. Vacunamos hasta 7 mil personas por día y seguimos avanzando. Tenemos la población objetivo vacunada en un 97% con una dosis y eso nos da cierta tranquilidad pero los números no cesan. No se logró disminuir, sí se amesetó. Si no tomábamos esa medida los números volarían”, reconoció el Primer Mandatario.

“Debemos avanzar en la vacunación y tener menos movilidad. Y no hacemos eso porque somos malos, sino que buscamos la menor movilidad. Y si se complica la situación del Hospital de Campaña vamos a bajar de fase”, advirtió.

“Esto es lo que nos permite estar en la situación que estamos. Hay gente que no quiere entender”, precisó

Campaña contra el Hospital

“Está habiendo una campaña política en contra del Hospital de Campaña. Estamos haciendo un gran esfuerzo. No voy a politizar y mi esfuerzo y el de todos es brindar el mejor servicio. Lo demás no nos importa. Yo destaco todo lo que hace el personal sanitario y lo humanamente posible. Debemos ser suficientemente serios. El trabajo en el hospital es impresionante. Hacemos lo humanamente posible. No hago especulaciones políticas”, insistió.

