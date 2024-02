¿Gustavo Valdés jubila al último caudillo de la UCR correntina? «Voy a proponer el candidato a Gobernador mirando para adelante»

«Los correntinos estamos bien, no vamos a dejar de pagar sueldos ni emitir cuasimonedas», dijo Valdés. Además, aseguró que «no se va a parar la obra pública en la provincia«.

«Si miras el Congreso hoy los que tienen las recetas para la Argentina son los mismos que nos dejaron la peor inflación del mundo», enfatizó Valdés.

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

«La Constitución no vamos a modificar, ya lo dijimos cuando comenzaron a bordear con eso. Somos garantes de la República, y eso tiene que ver con tener periodicidad. Es necesario que tenemos la posibilidad que venga otro gobernador, voy a proponer un candidato que vaya hacia adelante», remarcó.

CORRIENTES SIN DEUDAS

«Corrientes tiene los números equilibrados, está más desendeudado que antes. Tenemos un sistema económico y financiero que es sólido, eso nos permitió aumentar los sueldos y dar un bono navideño», dijo Valdés respecto de la situación económica de la provincia.

«La prioridad es que tengamos recursos para pagar sueldos», remarcó. «Nosotros los correntinos estamos bien, vamos a seguir en la obra pública. No vamos a emitir ninguna cuasimoneda como dicen las chicanas peronistas», aseguró.

OBRA PÚBLICA PROVINCIAL

«Estamos ralentizando pero vamos a seguir con la obra pública», aclaró respecto de las obras financiadas por la provincia.

EL GOBIERNO DE MILEI

«Este gobierno tienen un Rumbo, tratan de equilibrar las cuentas del estado. Esto va tomando otro color, es doloroso pero debe ser así porque o sino nos seguimos hundiendo», dijo al analizar los primeros días del Gobierno Nacional. «A mitad de año vamos tener alguna posibilidad de estar mejor pero tenemos que hacer el esfuerzo»

«Por primera vez veo que hay un plan financiero económico para el país. Argentina es un fracaso, hay que sector que no quiere que no quiere que cambie nada y que quiere que explote todo, ya no hay una grieta, hay una fosa»

Debemos generar una propuesta para cambiar la Argentina y salir de esta locura

CRÍTICAS A LA OPOSICIÓN

«Hay que tener una economía más real porque nos convertimos en Venezuela. 210% de inflación, la más alta del mundo nos dejó Alberto», comentó. «Los que fracasaron rotundamente en Argentina tienen que cerrar la boca, hay que darle la oportunidad a los que la gente le da oportunidad», remarcó.

«Los que tienen la receta son los que nos llevaron al peor fracaso de la Argentina, esto ya lo vivimos. La gente ya estaba sufriendo, ya estábamos en una arena movediza, hay que salir de empantanamiento, hay que ir por una economía más de mercado», dijo «Estamos por un rumbo que tenemos una economía más liberada, antes era un lio. Dejen de molestar, dejen gobernar», pidió.

