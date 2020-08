Gustavo Valdés, por las reuniones sociales: “No voy a cuestionar el DNU, pero sí voy a apelar a la responsabilidad de los correntinos”

“Como Gobernador no voy a apelar ni cuestionar el DNU. Pero si voy a apelar a la responsabilidad que tenemos que tener como correntinos. Por eso les pido que durante la vigencia del DNU tengamos responsabilidad. No llevemos el virus a nuestra casa”, sostuvo el Gobernador de Corrientes en conferencia de prensa.

“Vamos bien, pero desmanejos hubo y hay. Y durante los próximos días vamos a reforzar los controles”, dijo Gustavo Valdés en conferencia de prensa.

“Tuvimos en Capital a unos irresponsables que empezaron a organizar fiestas electrónicas, y otros que fueron a esa fiesta. Hemos parado estos actos. No podemos darnos el lujo de hacer fiestas multitudinarias en medio de una pandemia”, expresó.

“Debemos ser consientes… no nos podemos relajar. Falta menos que antes. Que esta pandemia está causando estragos, que hay muertos como los dos correntinos. No podemos dejar que unos irresponsables pongan en riesgo la salud de los correntinos”, aseguró el Gobernador

Valdés reconoció que “hay algunos municipios que no utilizan el barbijo. Veo sectores que no quieren utilizarlos. También observo que no hay distanciamiento social y eso es una irresponsabilidad”

“Venimos bien pero podemos estar peor. No bajemos los brazos. Falta uno, dos o tres meses. La vacuna esta cerca, pero no está. Lo único que podemos hacer es utilizar el barbijo. Apelo a la responsabilidad de los correntinos”, insistió.

Radio Dos