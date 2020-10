Gustavo Valdés: «Podríamos estar teniendo circulación comunitaria en Corrientes»

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, visitó los estudios de Radio Dos y dialogó en exclusiva con Carlos Alonso y Maria Emilía Colignon en Lo bueno, lo malo y lo feo. El máximo mandatario se refirió a la actualidad epidemiológica y no descartó la posibilidad de tener circulación comunitaria en Capital y señaló que la situación se podría confirmar en las próximas horas.

En este sentido, el máximo mandatario de la provincia, destacó que «a la pandemia y a la crisis económica la gestión del Gobierno de Corrientes la tuvo gratis» y agregó: «Además, tenemos una seca y un rio Paraná bajo, hay cosas que tienen y otras que no tienen solución». «Hay que tratar de disminuir los efectos de los problemas que no tienen solución, el coronavirus y el dengue son enfermedades, no nos tenemos que olvidar que empieza el verano y debemos proponer respuestas a esta problemática para estar mejor».

«Asumimos y tuvimos dificultades cada vez más elevadas, esperemos qu pronto se llegue la solución, la pandemia no la vivieron nuestros padres o abuelos, debemos estar atentos y aprender que quizás convivamos por mucho tiempo, a pesar de tener o no la vacuna a fin de año, para que se efectivo debemos vacunar al 70%», explicó el jefe del Ejecutivo Provincial y remarcó: «No existe razón por la que el virus no rebrote en Corrientes, si no respetamos las medidas sanitarias, pasó en todo el mundo y dentro del país también, la pandemia se lleva la vida de mucha gente y nos puede pasar, es necesario el cambio de conducta«.

Hospital de campaña

«Veía la necesidad de estar preparados, son situaciones preocupantes cuando analizas la tasa de mortalidades y solicité la necesidad de tener la capacidad de tener hasta mil pacientes internados», indicó el gobernador y sostuvo: «Podemos tener el colapso de un hospital pero tenemos un centro especializado con los mejores profesionales en el hospital de campaña».

Hoy estamos en un 94% de disponibilidad en terapia intensiva dentro del hospital

Circulación comunitaria

«Hoy tenemos una gran tranquilidad pero la gente no se debe confiar, la persona que entra al hospital, el que tiene problemas de inmunidad, termina muriendo y no hay nada que hacer», señaló Gustavo Valdés y agregó: «Ante los síntomas hay que llamar y aislarse, hoy podríamos estar teniendo circulación comunitaria en Corrientes, es la primera vez que estamos en esta situación«.

Aumento salarial

«Nos pusimos de acuerdo en los números, estamos realizando un gran esfuerzo, los números serán finitos pero habrá una mejora», indicó el gobernador y ratificó que a la actual crisis sanitaria se le suma la económica. «Nadie puede estar un año sin trabajar, estamos en una situación económica compleja, la seca es otra crisis, en general, lo que pudimos habilitar se flexibilizó, desde el primer mes seguimos trabajando, produciendo y tener el mayor de los cuidados«, puntualizó.

«Reforzamos las finanzas de todos los municipios sin distinción de partidos, necesitamos dar auxilio a la gente también, tenemos que focalizarnos y darnos cuenta que las empresas privadas pagan el 75% de los sueldos, hubo despidos y pérdidas de empleo en la Argentina, hoy tener un empleo es ser privilegiado y tenemos que responder a los justos reclamos de los trabajadores», aseveró el gobernador explicando la situación económica local y nacional.

El Gobierno Nacional está haciendo un gran aporte con el Ingreso Familiar de Emergencia y a las empresas con créditos, la situación es complicada

Incendios

«Tenemos la loca creencia de que luego del fuego nace una nueva pastura y en realidad, perjudica el suelo», afirmó Gustavo Valdés y agradeció el trabajo de los bomberos: «Están realizando un esfuerzo increíble».

Inversiones

«El sábado firme la concesión del puerto de Ituzaingó, el inicio de obras beneficiará a toda la zona Norte y vamos a tener una salida importante hacia Buenos Aires y el puerto de Corrientes lo estamos readecuando para otorgarle posibilidad de carga», adelantó el gobernador y expresó : «Tenemos un proyecto ejecutivo nivel Banco Interamericano de Desarrollo (BID)».

Hay que tener un equilibrio sustentable entre la ganadería y la plantación de árboles, tenemos un lugar maravilloso para la agricultura

«La genética ganadera de Corrientes es mundial, nuestra ganadería nos llena de orgullo, tenemos ejemplares maravillosos, nos debemos animar a hacer frigoríficos», ratificó Valdés y ejemplificó: «La habilitación de exportación del Frigorífico Muralla China tiene que ver con la burocracia nacional».

Obra pública

«Hemos comenzado la Ruta 5 y era uno de los mayores problemas de la Provincia, 9.000 vehículos por día transitan, estableceremos doble mano de ida y otras dos de vuelta», subrayó y recalcó que «la movilidad se va a aumentar y hasta habrá cordones de seguridad para las bicicletas».

