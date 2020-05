Gustavo Valdés, en Radio Dos: “Alberto Fernández está haciendo bien las cosas porque trabaja junto a los Gobernadores”

El Gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, mantuvo una extensa entrevista Radio Dos y destacó el trabajo del Presidente de la Nación en la pandemia: Alberto Fernández está haciendo las cosas bien, porque está trabajando junto a todos los gobernadores. Es imposible que un Presidente haga lo que esa haciendo sin el apoyo de ellos”.“Este es el tiempo de la construcción, no de la pelea”, sostuvo, y resaltó la actitud asumida por la oposición en Corrientes.

“Alberto Fernández está haciendo las cosas bien, pero porque está trabajando junto a todos los gobernadores. Es imposible que un Presidente haga lo que esa haciendo sin el apoyo de ellos. Este es el tiempo de la construcción, no de la pelea. Acá no tenemos un hospital nacional, una escuela nacional. Tenemos más fuerzas provinciales que federales. O sea que sin coordinación sería imposible, y nosotros sin los intendentes tampoco. Vamos a salir adelante si estamos todos juntos”, sostuvo Gustavo Valdés

Sobre la relación que mantiene con los intendentes dijo: “es buena, de comunicación permanente. Y todos los que quieran colaborar estamos disponibles”

Y aclaró: “al Intendente de Yofre solo le dije lo que corresponde. Tuvo una conducta inapropiada, y ya esta”

Tiempos políticos

Valdés aclaró que no piensa en lo político a corto plazo: “trabajo por la pandemia. Después veremos que se hizo mal o bien. Ningún país desarrollado evalúa a sus dirigentes políticos en medio de la tormenta”

“Esto es el tiempo de construcción en conjunto y no de peleas. Por supuesto que podemos tener ideas distintas, y las decimos para mejorar”, precisó.

“Alberto Fernández está trabajando bien. Todo el pueblo argentino lo está haciendo”, reiteró y en referencia a lo sucedido a nivel nacional dijo: “la gente por ahí prefiere salir de su casa antes que fundirse. Eso pasa en el Gran BsAs, pero hay que tener paciencia y trabajar”

La oposición en Corrientes

Valdés resaltó la postura del sector opositor en Corrientes: “cuento una infidencia: me llamó Perucho Cassani y me manifestó que los diputados opositores querían ver lo que estamos haciendo en el hospital de campaña. Ni bien pude fuimos y les mostré. También le mostramos a Camau. Esto no es para un signo político. Es para todos los correntinos”

“Hay dirigentes prudentes y otros que no. Pero nosotros invitamos a todos a aportar su granito de arena”, expresó.

Sobre su futuro político aseveró: “estoy pensando en el viernes, para ver si podemos llegar a la inauguración de la Unidad Penal para los detenidos con covid 19. Mirar 2021 es muy lejos. Hoy la lucha está en el día a día”

“Las cosa pueden cambar de un día para el otro”, alertó.

Valdés recordó el peor momento vivido en la pandemia: “cuando apareció el primer caso en Corrientes. Ese primer caso comenzó a producir preocupación y genera una ocupación específica porque no sabemos cómo va a terminar”

“La confianza que me dieron con el voto les devolvemos con esa garantía de dar respuestas en materia sanitaria, con las urgencias que marca la hora”, sostuvo

Como se sale

“De esta salimos produciendo. Es la única manera y la otra es tener paciencia. No hay mal q dure 100 años, si somos fuertes e inteligentes vamos a salir adelante”, evaluó el Gobernador y agregó: “tenemos toda la actividad productiva al 100% y eso es bueno para no perder el eje del desarrollo que tenemos en la gestión. Eso pasa con el arroz, la ganadería, la forestación”.

“El turismo es el sector más castigado: vamos a presentar un plan para reactivar el sector. Es la manera que tenemos de dar una mano”, agregó Valdés y dijo: “es clave generar trabajo”

Respecto a medidas por tomar en el futuro inmediato, señaló: “depende de la evolución del coronavirus. Hay que ver hasta donde seguimos”

“Tenemos más de 70 casos, vemos lo contagioso que es y gracias a Dios en Corrientes no perdimos el nexo. Eso es importante para controlar la enfermedad. Lo otro importante es que el virus está solo en Capital y en una localidad cercana como lo es San Cosme”, agregó.

“Tenemos que movernos lo menos posible y en este tiempo aprovechar para recuperar nuestra salud. Hay que tener cuidados. Cumplir las normas obligatorias como el uso del barbijo.Hay que tener todo el cuidado.

Espacios de recreación

“La idea es ampliar los espacios para caminatas controladas en Capital. Es una cuestión que estamos analizando. Lo vemos con Tassano y con el Secretario de Deportes. No es fácil. Nuestras bases colapsaron con la habilitación de permisos. Espero que en poco tiempo lo podamos hacer y con algunos nuevos lugares. Estamos teniendo buenos resultados” , resaltó Valdés

“Pero lo aclaro: si esto se descontrola, deberemos volver atrás. Si vamos bien vamos a dar más permisos, mucho antes de los próximos 15 dias”, comentó.

“Vemos buenos números, pero no hay que aflojar el control”, agregó