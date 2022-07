Gustavo Valdés en la Sociedad Rural de Palermo: «Vinimos a mostrar el potencial del campo correntino»

El gobernador Gustavo Valdés participó de la 134ª Exposición de ganadería, agricultura e industria nacional en La Rural de Palermo. En diálogo con Miguel Pelozo el mandatario correntino dijo; «vinimos a acompañar al campo, fundamentalmente al campo correntino donde podemos mostrar todo el potencial que tenemos».

Al respectó agregó: «fue una jornada emotiva se conmemoró los 40 años de la gesta de Malvinas». «Corrientes tiene un gran potencial dentro de Argentina, es uno de los grandes productores de carne y esto nos llena de orgullo», sentenció Valdés.

A su vez destacó «Corrientes viene empujando mucho con el campo, con su producción ganadera, tenemos 5,5 millones de cabezas de ganado, la agroindustria y la forestación están creciendo, siendo sectores muy dinámicos que podemos empujar, por eso venimos acá con todo el sector agropecuario decir que el camino está en el campo, dándoles a las economías regionales la potencia y la atención que se merecen, porque de esta forma generamos desarrollo para el interior de la Argentina».

Luego, al continuar sus declaraciones, el Mandatario resaltó también la calidad de la carne argentina y que la producción correntina aporta a este logro, asegurando que «los correntinos somos buenos en eso, por eso apostamos al campo, un sector productivo que nos tiene que dar progreso porque tenemos gran potencial además en materia forestal».

En tanto, Valdés agradeció la «gentileza» de Horacio Rodríguez Larreta por visitar el Stand Institucional de Corrientes en esta Exposición, «como siempre, con su calidez hacia los correntinos». Reconoció también el Gobernador que – almuerzo mediante – conversó con el jefe de Gobierno porteño sobre el futuro político del país.

Al respecto y particularmente sobre los recientes cambios en el Gabinete del presidente Alberto Fernández, sentenció que «son los mismos actores que están cambiando de sillas alrededor de la misma mesa». No obstante, deseó que «a la Argentina le vaya mejor» con estos cambios, entendiendo que «hay que hacer lo que se debe hacer para salir adelante, le pusimos una ficha a Batakis (ex ministra de Economía) y duró 24 horas, ojalá que ahora puedan llevar a la Argentina para adelante, hasta ahora no lo hicieron, fracasaron y esperemos ver cómo terminan, porque les queda muy poco tiempo». Indicó también que hasta el momento no lo contactaron desde el Gobierno nacional a partir de los últimos cambios en Economía.

«Siempre con Gustavo Valdés nos importa mucho lo que la gente nos dice», declaró luego Rodríguez Larreta sobre la recorrida que ambos encararon por el predio ferial de la Rural de Palermo, felicitó por el Stand de Corrientes en el lugar, agradeció por las alpargatas «lindísimas» que le regaló allí Valdés y valoró el momento de camaradería que compartió en la ocasión «con todo el equipo de Corrientes comiendo unos ricos choripanes». Y destacó que «Gustavo (Valdés) le da siempre mucha manija al campo y eso debería pasar en todo el país».

Valdés anticipó tarifazo energético de 130% en Corrientes si no se accede al subsidio nacional

COMPARTIR