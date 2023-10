Gustavo Valdés dijo que Nación «nunca tuvo, tiene, ni tendrá» un método anti-inflación

«Estamos en la puerta de una hiperinflación», alertó Gustavo Valdés, en el marco de una nueva entrega de notebook en escuelas de Corrientes. «No se toma una medida para frenar la inflación. No tuvo respuestas, ni la tiene, ni la tendrá», expresó Valdés. «El Gobierno Nacional debe terminar la joda (sic). El kirchnerismo debe explicar porqué continúa su matriz corrupta», dijo el mandatario.

El gobernador Valdés, expuso: «cuando algunos diputados y senadores nacionales votan en contra de las provincias eso es disminuir en 30 mil millones de pesos para el año que viene, es muy difícil hablar de incremento cuando vemos que los ingresos de las provincias se van reduciendo».

A su vez, el primer mandatario provincial, expresó: «cuando parece el ‘plan platita’ de Massa, eso va al consumo y vemos después una aceleración de la emisión, vamos a seguir en la puerta de una hiperinflación, hace un año lo dije, y ahora está pasando».

Y remarcó: «el gobierno nacional no toma medidas para controlar la inflación, no la tuvo, no la tiene, ni la tendrá».

Asimismo, Gustavo Valdés, manifestó: «siempre son promesas, la única realidad es cuando te reducen el presupuesto, en el gobierno anterior recuperamos los 15 puntos de coparticipación y ahora logramos leyes que van solo para Nación, y hoy se despiden con otra ley que reduce los presupuestos de las provincias, el gobierno kirchnerista es un gobierno centralista».

Al mismo tiempo, el primer mandatario, mencionó: «vamos a tener un impacto de la recaudación, vamos a tener menos obras públicas y para poder resolver ciertas cuestiones, nos resta velocidad en el crecimiento que no es agradable».

«El gobierno nacional tiene que reducir sus gastos, o que se investiguen las causas de corrupción, sino se van con corrupción, con inflación» destacó.

En otro sentido, de un posible próximo aumento salarial, el Gobernador, indicó: «vamos a mirar los ingresos, es muy difícil, estamos por debajo de la inflación».

Del caso Insaurralde, el primer mandatario provincial, consideró: «él tiene que explicar y decir qué sucedió, él fue diputado, intendente, jefe de gabinete, y candidato a concejal ahora, necesitamos un gobierno honesto, trabajoso y austero».

De la campaña hacia el 22 de octubre, Gustavo Valdés, afirmó: «vamos a redoblar esfuerzos, necesitamos que toda la fuerza de Juntos por el Cambio trabaje para entrar al ballotage, porque somos la única fuerza política que puede cambiar la Argentina».

Por último, de la relación con el PRO, el Gobernador, dijo: «bien, muy bien».

