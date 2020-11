Gustavo Valdés: “Aunque sean duras, tomaremos las medidas necesarias para proteger a los correntinos»

“Tomamos las primeras medidas… y si no dan resultados tomaremos otras”, expresó Gustavo Valdés, en los estudios de Radio Dos. “Necesitamos ‘parar la pelota’ durante 10 días. Es necesario resignar cosas para poder preservarnos”, sostuvo el Primer Mandatario.

“Tomamos las medidas necesarias. Ahora nos resta esperar los resultados de nuestro comportamiento. Las pautas están dadas, ahora resta que la sociedad las cumpla”, expresó el gobernador Gustavo Valdés, de visita en los estudios de La Dos, en una entrevista al programa Desayuno.

“Desde hace un tiempo advertía que los números subían. Largamos un gran número de testeos, y eso arrojó los números activos. Si estos números lo proyectamos a 10 días son 2500 casos, y 3750 en 15 días. Así, a 30 días estamos explotados. Por eso tenemos que colaborar como sociedad”, insistió.

Es el momento de parar la pelota

“Es el momento de decir paremos la pelota. Primero para llegar a la vacuna (que podría estar lista en diciembre o enero) y si bajamos la movilidad es bueno”, agregó

Valdés advirtió que “éstas son las primeras medidas y si no dan resultados tomaremos otras. Y si no dan resultados éstas medidas, vamos a tomar otras. Necesitamos ‘parar la pelota’ durante 10 días. Es necesario resignar cosas para poder preservarnos”, sostuvo

Es necesario resignar cosas para poder preservarnos

Los que niegan la pandemia

“Después están los que niegan la seriedad de la pandemia. Tenemos a médicos, policías, enfermeros… que se están exponiendo todo el tiempo y hay que respetar eso. Están permanentemente expuestos y después tenemos otra gente que no atiende las recomendaciones y difunde el virus”, agregó Valdés.

Respuesta a quejas de comerciantes

“Hay que estar siempre a favor de los que necesitan protección, pero debemos ser equilibrados. También necesitamos vivir, generar recursos. Por eso se busca el equilibrio”, explicó el gobernador Valdés.

En respuesta a quejas de algún sector de comerciantes, dijo: “pueden haber medidas que son injustas para algunos, pero se deben medir intereses. Por ejemplo: nos duele la situación de los propietarios de las canchas de fútbol 5, pero tenemos que cuidarnos. Si en las canchas no permiten el tercer tiempo, y se juega a determinada hora no cambia nada. Pero si se van a la esquina a tomar algo, no podemos controlar”.

Y agregó: “no podemos poner la Policía en el banco de arena, o ir casa por casa”

“Gozamos de 6 meses de libertades como en ningún lado, y ahora les pido bajar los decibeles, tener prudencia, cuidarnos, y bajar la curva de contagios para en diciembre entrar con un poco más de movilidad”, insistió “Hay que administrar la libertad de movimientos. Si tomamos esas medidas simples vamos a tener buenos resultados”, agregó.

Valdés justificó los horarios establecidos en los comercios de Capital: “tenemos que tener una sola movilidad en el día. El argumento es evitar la doble movilidad”

“Si tenemos que cerrar lo haremos, por más que el comercio no esté de acuerdo. La plata no está por encima de la vida. Hay que mirar el comercio de Bs As: estuvo cerrado 6 meses. Me gustaría suprimir el coronavirus por decreto, pero eso es imposible”, graficó

“Tal vez hubiese sido más fácil cerrar todo, sin horarios, y 15 días, no 10. Pero hacemos el esfuerzo, pero algunos no ven. Y en el caso que tengamos números disparados vamos a cerrar. Tomaremos las medidas necesarias para proteger a los correntinos”, expresó.