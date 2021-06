Gustavo Valdés anticipó cuándo se dará un nuevo aumento salarial en Corrientes en entrevista con Epoca

El Gobernador Valdés comentó que el año pasado el diálogo con la administración de Alberto Fernández “era fluido”. Pero que la proximidad de las elecciones frenó las charlas. Analizó la posibilidad de sumar a “Camau” Espínola y la continuidad de Gustavo Canteros. Además, se refirió al tema salarial en una entrevista exclusiva con diario época.

Aumentos

“Sabemos que la inflación golpea… y muy fuerte. Este mes tendremos una pequeña corrección en el salario familiar y el siguiente anunciaremos un aumento de sueldo”, confirmó el gobernador Gustavo Valdés a época.

En ese sentido comentó que es muy difícil manejar una economía en medio de la pandemia y con una alta inflación. “tratamos de actuar con racionalidad, poner cada peso en el lugar adecuado. Es que cuando hay aumento de precios todos pierden, y el que más sufre es el pobre”, señaló.

Sobre el presupuesto que trazó el Gobierno Nacional para el 2021, Valdés dijo que las metas trazadas “hoy dan risa”.

Dijo que los peronistas de Perón que quieran sumarse a la alianza oficialista tienen las puertas abiertas. ¿Se las cerraron al kirchnerismo?

Ellos están en otro proyecto político. Nosotros llamamos al peronismo para que se sume, que nos acompañe. Es necesario comenzar a bajar los decibles de la política de la no conversación, de la confrontación. Es una forma de hacer política que no sirve, que destruye la posibilidad de construir en beneficio de la sociedad. Los extremos son malos. Todos los sectores políticos deben tener una mesa para dialogar temas que son centrales. Si hoy no se cuenta con la adhesión de todos es difícil hacer política de estado, que priorice el interés general por encima del particular. Es la manera de construir un frente político que trate de tener la mayor adhesión posible en la sociedad.

¿Este espacio político, esta alianza, se llamará otra vez ECO (Encuentro por Corrientes)?

Trabajamos en la construcción de un proyecto. Luego veremos cómo se llamará. El nombre es siempre transitorio para la elección. Ya veremos cómo nos llamaremos.

¿Entonces puede no ser ECO?

Puede ser o no ECO. O puede que nos llamemos Vamos Corrientes. Observaremos el componente de partidos políticos y veremos entonces la decisión de seguir o no utilizando el mismo nombre.

En un tiempo se llamaron Frente de Todos…

Si. El primero que utilizó Frente de Todos fue Ángel rozas, en Chaco, después nosotros. Y hoy es el nombre del frente de la oposición. Ven… los nombres son dinámicos.

¿Fue un plagio?

No (sonrisa)… una coincidencia.

¿El vicegobernador Gustavo Canteros puede seguir dentro del espacio o ya no hay tiempo?

Depende de Canteros. Él tiene un camino que quiere recorrer… y es diferente al nuestro. Depende de él si hace un giro, si pone el guiño.

¿No le cierran las puertas?

No, pero tiene que poner el GPS. Él está terminando su mandato, depende de él, no de nosotros.

¿Y (el senador nacional por el PJ) “Camau” (Carlos Mauricio) Espínola?

Convocamos a todos los que quieran sumarse. Si tenemos señales claras, seguramente nos sentaremos a conversar e incorporar a todos quienes quieran integrar este proyecto.

¿”Camau” es uno de esos peronistas de Perón que se pueden sumar?

Debemos sumar el mayor número de personas que quieran y que realmente respondan a los correntinos. Quienes no, que sigan su camino.

¿”Camau” está cerca o lejos?

Depende de él, de su voluntad.

¿Ya tiene el nombre de quién será su candidato a Vicegobernador?

Hay nombres que uno los tiene dando vueltas en la cabeza. El cierre de las candidaturas viene después del de alianzas, así que primero nos esforzamos para acordar con el mayor número de espacios posibles; fijar cuales serán los objetivos de gobierno por los próximos cuatro años. Luego, veremos quienes son los hombres y mujeres que pueden llevar adelante ese proyecto.

Sin decir el nombre… ¿en su mente está definido?

O definida. No.

¿Qué pautas debe cumplir quien lo acompañará en la fórmula?

Que genere confianza. Puede ser alguien que traiga aporte, que construya, que tenga dinamismo, que quiera poner lo mejor de sí para que la provincia salga adelante. El esfuerzo y la experiencia son importantes. Tiene que tener, por supuesto, respaldo de la ciudadanía. Pero no es poner cualquier vice, porque mide bien en las encuestas. Debemos tener un proyecto, estructurarlo y trabajar por ello.

¿Entonces no se fijarán sólo en las encuestas?

No lo definiremos sólo por encuestas. Importa la confiabilidad, juventud, experiencia, trayectoria. Hay mucho por analizar.

¿Canteros a usted le genera confianza?

Hablamos de la elección de la fórmula que viene. No de la actual. Con Canteros nunca tuve un contrapunto ni problemas en la función de gobierno. Él no puede ser candidato o, sino, estaría evaluando la posibilidad de que me acompañe en la formula.

¿Cuál es su relación con el Gobierno Nacional?

Está prácticamente cortada. Me llaman poco y a veces no lo hacen. Estoy abierto a conversar, participo de los Zoom. El año pasado, la relación era muy fluida, ahora hablamos mucho menos. Es un año electoral. Ya pasará, ya retomaremos el buen diálogo después de las elecciones.

¿Cree que el Gobierno nacional se meterá en las elecciones provinciales? En el pasado, Cristina Kirchner lo hizo abiertamente…

Que lo hagan, no tengo problemas. El que vota es el correntino. El que decide, mira, evalúa. Y los correntinos somos inteligentes. Ellos tienen, nomás, otra impresión de nosotros. No somos brutos. Tenemos 200 años más que la Nación. Es más, nosotros la creamos. Al correntino no se lo “amansa a guachazos”, no van a dar vuelta por la provincia en un auto vendiéndonos espejitos de colores. Tenemos música, historia, trayectoria, tradición. Y desde Buenos Aires parece que no nos entienden. Nosotros tenemos el derecho y el deber de construir nuestro propio gobierno.

¿Se siente discriminado? No le pregunto a Valdés, sino al Gobernador de Corrientes…

No. Uno puede tener más o menos recursos; se entiende este tipo de lógica en las elecciones pero después se normalizará. No tenemos que dramatizar, esta es una elección.

En caso de resultar victorioso en las elecciones… ¿Qué Gabinete espera para la próxima gestión?

Uno dinámico, con mucha fuerza y renovado.

¿Renovado?

Por supuesto. Pero nadie se tiene que preocupar. Lo importante no es el nombre sino el proyecto. Sobre todo tiene que ser una renovación de ímpetu. Siempre dijimos que este proceso es una continuidad con cambio. Los cambios tienen que seguir, el tiempo pasa y los hombres también. Pero debe primar la idea de seguir avanzando y poner los objetivos de Corrientes bien adelante. Por encima de todo.

Pensando en dentro de cuatro años, ¿dónde se ve Valdés en 2025?

No en el Ejecutivo. Cuando uno es gobernador ocho años… ya está. Uno le aporta muchos años de su vida. Si los correntinos me acompañan, voy a ser el segundo Gobernador reelecto de la historia y después… a aportar, acompañar al próximo. Tendré la responsabilidad de proponer y tratar de construir un nombre que sea mejor que yo, que tenga más visión, más preparación y que pueda llevar adelante los destinos de la provincia. Esa es mi responsabilidad. Después, acompañarlo, sugerirle, hacerle un llamadito, pero el que tiene que gobernar es el Gobernador. O si no, no elegís un gobernador, elegís una marioneta. Y eso no podemos permitirlo en un sistema democrático republicano.

También con respecto al futuro, pero uno no tan lejano: el 2023. Muchos se aventuran a una fórmula Rodríguez Larreta – Valdés para competir por la presidencia del país. ¿Le gustaría ser candidato a Vice?

No. Si gano las elecciones asumo el rol de Gobernador y mi absoluta responsabilidad es con los correntinos por los próximos cuatro años. Después del 2025 se verá. La Gobernación de Corrientes es demasiado importante para usarla solamente de trampolín a otro cargo.

Hace dos semanas que no hablo con Ricardo

“Estamos con poca relación con Ricardo (Colombi). Pero si bien hace dos semanas que no hablo con él, la última charla fue buena; tratamos temas muy profundos, importantes”, comentó el gobernador Gustavo Valdés.

En pleno proceso previo a las elecciones del próximo 29 de agosto y considerando la búsqueda de Valdés de ir por la continuidad en “el sillón de Ferré”, la relación con el tres veces gobernador es una pregunta obligada.

Valdés lamentó que el diálogo no fuera lo fluido que quisiera, pero reconoció en Colombi, tal como lo aseveró, la figura del “radical más importante”.

“Es el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y conduce los destinos de nuestro partido. Los radicales estamos conversando fluidamente entre nosotros. Entre todos. La relación, de alguna forma, está un poco áspera pero se irá distendiendo. Esto es como las sandías en el carro, a medida que avanza, se van acomodando”, analizó Valdés.

El Gobernador, luego hizo una comparación deportiva para graficar la relación entre ambos: “Por allí, uno hace unos amagues para la izquierda y después va hacia la derecha. La idea es que hagamos los goles y todo el estadio lo grite con la misma camiseta”.

“Dicen que deben tener un diálogo más fluido. ¿Quién debería tomar el celular y llamar al otro? ¿Usted o Colombi?, preguntó época.

“Cualquiera”, respondió enfáticamente Valdés. Segundos después, el Mandatario insistió en que “Ricardo es el Presidente de la UCR y el radical más importante”. “Seguramente tendremos visiones distintas, o no, de cómo deben ser las alianzas, de los distintos cuadros, pero, la verdad es que debemos conversar y eso es lo ideal para que tengamos un proceso saludable”, concluyó.

