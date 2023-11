Guillermo Moreno dijo que “Milei es un anarcocapitalista” y que pronóstico una «transición complicada»

El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei se convirtió en el nuevo presidente de los argentinos al ganarle a Sergio Massa con un 55,69%.

Para hablar sobre este triunfo y el futuro del país en manos del libertario, el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno habló con Canal E y expresó: “No hay dudas que esta elección se hizo en el marco de la ley, por lo tanto el presidente electo es legal y legítimo”.

«Construcción del oficialismo»

Sin embargo, Moreno sostuvo que, “Milei no tiene la verdad porque pertenece a una secta que a nivel mundial ni un concejal tiene”. Y agregó: “En la Argentina somos tan singulares, que lo hicimos presidente”.

Para el ex secretario de Comercio, “Milei es un anarco capitalista, no es Martínez de Oz, no es la dictadura, sino una construcción que hizo el oficialismo”.

«Transición delicada»

Según Moreno, el presidente electo “da la vida por la propiedad privada” y se preguntó “cuánto tiempo puede gobernar en la Argentina”. Y continuó: “Para que la sociedad esté tranquila, hay que reorganizar el movimiento peronista”.

“Hoy empieza una transición muy delicada”, expresó Moreno. Y agregó: “Milei es un anarquista que no cree en los pueblos, las naciones y los gobiernos”.

Para finalizar, expresó: “Si hubiésemos explicado que es el anarco capitalista, no lo hubiesen votado; pero se dedicaron a construir un Milei que no es Milei”.

