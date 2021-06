Guillermo Coppola, tras el coronavirus: «Necesito oxígeno de por vida»

El empresario había dado positivo de COVID-19 en enero y en marzo tuvo que ser internado en terapia intensiva en grave estado de salud.

Guillermo Coppola habló sobre las secuelas que le dejó el coronavirus tras ser diagnosticado positivo en enero pasado. El ex representante de Diego Maradona había recibido el alta pero dos meses después tuvo que ser internado en terapia intensiva en grave estado de salud por la falta de oxígeno.

“El 3 de enero me detectaron el virus, me dieron el alta el 15. Pero el 13 de marzo me interné con un temita respiratorio. Estuve en terapia un par de días, grave. Y salí con oxígeno, con el que actualmente todavía estoy”, contó Coppola sobre su estado de salud.

“Me costaba caminar los cien metros que tenía hasta la cochera. Me tenía que bajar el barbijo para respirar”, detalló sobre las secuelas del coronavirus.

Debido a las dificultades con su salud, Coppola tuvo que ser internado en el Sanatorio Finocchieto con asistencia respiratoria: “Me hicieron una tomografía y tenía los pulmones cristalizados. Estuve dos días grave con asistencia respiratoria, con riesgo de vida. Cuando salí, los médicos me dijeron: ‘Vas a tener que usar oxígeno de por vida’”.

Desde entonces, el ex representante del Diez lleva una mochila de oxígeno para poder respirar: “El oxígeno lo usaba 24 horas, ahora voy bajando”, destacó en declaraciones a C5N y resaltó su mejora: “Me doy cuenta que un poquitito me agito, aunque ahora puedo hacer cosas que antes no”.

Guillermo Coppola fue internado en terapia intensiva

COMPARTIR