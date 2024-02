Gremios docentes: «Vamos a hacer un paro nacional el lunes 4 de marzo»

Con la presencia de Pablo Moyano, los gremios UDA, CEA, AMET y SADOP pidieron al Gobierno nacional «que reflexione» sobre esta «difícil situación».

Los gremios docentes adherentes a la CGT dieron una conferencia de prensa este miércoles, donde advirtieron que realizarán un paro nacional el próximo lunes 4 de marzo, debido a la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el gobierno dirigido por Javier Milei.

En este sentido, Sergio Romero -titular de UDA (Unión Docentes Argentinos)- informó: «Ayer tuvimos una reunión con el Gobierno sin respuesta a ninguno de los temas, el secretario de Educación nos entretuvo sin poder hacer ningún aporte a la reunión».

«Esto nos obliga, lamentablemente, a realizar medidas de fuerza. Responsabilizamos al Gobierno nacional por las medidas que tomemos, dado que hay salarios por debajo de la línea de pobreza, por lo tanto, nos obliga a tomar medidas y no nos responsabilizamos, es responsabilidad del Gobierno nacional», insistió.

Allí fue cuando indicó que realizarán «un paro nacional el lunes 4 de marzo», con el acuerdo de los secretarios generales de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Sara García; de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Fabián Felman; del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), Marina Jaureguiberry; y de Unión Docentes Argentinos (UDA), es decir, él mismo.

Qué dijo Pablo Moyano al respecto

Presente en la conferencia, el secretario general de la CGT sostuvo: «La CGT no va a mirar para otro lado porque se está deteriorando el poder adquisitivo», al inicio de su discurso.

«A la CGT no la aprieta nadie, no pudieron los militares, no pudo Macri y menos va a poder este cachivache que es empleado de las corporaciones», señaló, en relación al presidente Javier Milei.

