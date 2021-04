Goya: “Situación sanitaria se irá agravando” tras Semana Santa afirman

Raul Martinez, director del Hospital de Goya, dialogó en exclusiva con Radio Dos. “La cuestión se irá agravando después de Semana Santa”, afirmó.

“Tuvimos 52 casos nuevos, pero sólo 7 están con investigación el nexo. La trazabilidad la tenemos y buscamos permanentemente en todos los casos”, manifestó el director del nosocomio “Camilo Muniagurria”.

En ese sentido, dijo que “la cuestión se irá agravando por Semana Santa. A posteriori del quinto o sexto día uno empieza a ver las consecuencias”.

Además, sostuvo que “hay personas que después de un año no tienen en claro las normas sanitarias, eso no me entra en la cabeza”.

Lo positivo es que en Goya se avanzó con la vacunación

Martinez dijo que charló con el intendente Osella ayer “de manera informal” y le comentó que “la nocturnidad es el principal problema de la pandemia” en la localidad. Y se mostró a favor de las restricciones en ese horario.

De igual manera, aseveró que “nadie en la calle está dispuesto a cerrarse nuevamente, por la economía”. Y agregó que “son muchos factores que se deben tener en cuenta a la hora de tomar medidas”

Goya sumó 36 nuevos casos y Curuzú Cuatiá 33

