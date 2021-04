Goya actualizó su informe epidemiológico por Covid 19: 50 casos nuevos y 262 activos

El Comité de Crisis de Goya realizó un análisis de la situación sanitaria y social y las próximas medidas a implementar.

El miércoles en horas de la tarde se ha reunido el Comité de Crisis, del encuentro participaron el Intendente, Lic. Ignacio Osella; el Viceintendente, Contador Daniel Ávalos; el Director del Hospital, Raúl Martínez; el Titular de la URII Comisario Mayor, Héctor Montiel; el Secretario de Gobierno, Dr. Marcelo Frattini; el Secretario de Desarrollo Humano, Dr. Mariano Hormaechea; los Concejales, Dres. Valeria Calvi y Darío Zapata; el Prefecto, Martín López, junto al Jefe de División Operaciones Prefectura Goya, Oficial Principal Maximiliano Bree y el Director de Prensa Raúl Alejandro Medina.

Durante la reunión se analizó la Situación Sanitaria Local, teniendo en cuenta los casos registrados y las actividades permitidas, con las correspondientes restricciones.

El Director del Hospital, Dr. Raúl Martínez, dio un panorama de cómo se viene trabajando con el Área de Epidemiología en cuanto a los testeos, los casos positivos que van surgiendo, y los nexos que se dan a partir de esta situación, dada la trazabilidad que se sostiene permite la focalización de la circunstancia sanitaria. Por otro lado, el personal del Hospital Regional Goya con la colaboración de Voluntarios está finalizando la primera etapa de vacunación para mayores de 65 años, que al día de hoy registran más de 7.100 vacunados. El registro da exacto en cifras: 7.688 personas, a los que se suman las inoculaciones a más de 1.000 agentes del Personal de Salud; el mismo número, más de 1.000, en Docentes; Personal de la Policía de la Provincia de Corrientes, Insulinodependientes y trasplantados, de pacientes oncológicos y continuará en el transcurso de la semana. Entre todas estas aplicaciones dadas, ya se vacunó más del 10% de la población de la Ciudad.

Dentro de la franja de las personas mayores de 65 años, quedan algunos que no han recibido aún el llamado para la aplicación de la correspondiente dosis, situaciones que se dan por diferentes casos, algún error al momento de “tipear” los datos en el sistema, especialmente en el número de contacto, o personas que no tuvieron acceso al sistema por desconocer el sistema informático o no contar con la ayuda para ello. Es por eso que se analiza un sistema de vacunación para personas mayores de 65 años, que todavía no se hayan vacunado; una vez determinado el método se va a comunicar con antelación la forma y lugar de anotación para acceder a la respectiva aplicación, siempre en esta franja etaria.

Además, ya se prepara lo que será la próxima etapa de vacunación para personas comprendidas en la franja etaria entre 60 a 64 años cumplidos.

El Comité de Crisis también estudia las medidas a seguir, teniendo en cuenta el DNU anunciado por el Gobierno Nacional, que se conocería en la fecha, determinando mayores controles que tendrá intervención la fuerza policial.

La continuidad en la ciudad se dará en la Resolución emitida por el DEM, al cumplirse la vigencia de la Resolución 670.

INFORME SANITARIO “HOSPITAL REGIONAL GOYA”

– 262 CASOS ACTIVOS

– 50 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.

– 5 Nexos en investigación.

– El resto: contacto positivo anterior.

– 6 pacientes derivados al Hospital de Campaña.

– 12 Altas epidemiológicas.

-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen estado de salud.

– GOYA CONTINÚA EN FASE 3 – USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS.

Goya: “Situación sanitaria se irá agravando” tras Semana Santa afirman

COMPARTIR