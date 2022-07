Gobierno: Prepara Refuerzo de Ingreso para 4 millones de personas indigentes

El kirchnerismo presentará en agosto el proyecto de Refuerzo de Ingreso “para terminar con la indigencia”. Beneficiará a cuatro millones de personas, entre ellos un millón y medio de niños y niñas, según confirmaron fuentes a El Destape. Será la respuesta al fallido Salario Básico Universal (SBU. Se trata del equivalente a una canasta básica alimentaria. Hoy para un adulto individual es de $15.057. Y para los menores es en promedio alrededor de 7 mil pesos. Según los cálculos que hicieron en el Senado, hay 1.400.000 chicos en esa situación. La información extraída resulta de la encuesta permanente de hogares que hace el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Como para un hogar de dos padres y un hijo la suma da $ 37.040, se llega a los 7 mil pesos por niño. Según la última medición oficial, hay 37,2% de la población (17,4 millones de personas) que es considerada pobre en la Argentina. Y un 8,2% que vive en condiciones de indigencia. A este último ítem apunta este denominado Refuerzo de Ingreso que en un principio se iba a llamar “Ingreso Adicional Complementario”. El refuerzo será mensual. Es incompatible con otros ingresos, como por ejemplo alquileres o asistencia del Estado en alguna de sus formas. Si la persona cobra una Asignación Universal por Hijo (AUH) no podrá acceder. “Solo en caso de niños indigentes”, adelantaron desde la Cámara Alta. En total, se trata de un monto de casi 50 mil millones de pesos por mes. Con una canasta básica de 15.057 pesos multiplicado por 2.600.000 adultos la suma da $39.148.200.000. Y con 1.400.000 niños y niñas indigentes y los 7 mil para cada uno de ellos, el total es de $9.800.000.000. Son entonces $48.948.200.000 totales, aproximadamente. “Ya tenemos todo, lo vamos a presentar en agosto como máximo. Nos tenemos que sentar con Silvina Batakis y avanzar”, afirmaron a El Destape desde los despachos del Senado donde se está trabajando esta ley. Una de las senadoras que impulsa este proyecto es Juliana Di Tullio, la presidenta del bloque Unidad Ciudadana y de extrema confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner. El trabajo es en sintonía entre el Senado, Diputados y legisladores de ambas cámaras que presentaron proyectos similares, como el Salario Básico Universal. También están involucrados ministros del Gobierno de Alberto Fernández y la Anses. Y están en conocimiento los movimientos sociales y sindicatos. Una de la razones por las cuales no prosperó la idea de un salario universal, según explican en el kirchnerismo, es porque “el salario es relación de dependencia. Se tendría que contratar a alguien para darle un salario. Y no es universal porque es para un grupo”.

