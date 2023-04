Gobernador a los docentes sobre pluses salariales: Yo no he visto que nadie haya devuelto el plus

Fue lo que les dijo el mandatario provincial en la reunión del pasado lunes 17 de abril con tres representantes de los docentes autoconvocados. “La respuesta del gobernador nos sorprendió porque dijo: ‘Yo no he visto que nadie haya devuelto el plus’”, contó una de las docentes que participó del encuentro. La afirmación fue en el contexto de la queja de por qué no se agrega al salario básico los plus y el fondo compensador docente.

Esa reunión que fue pedida por los propios docentes el pasado viernes 14 de abril cuando abordaron al mandatario provincial al salir de casa de gobierno, fue calificada como “difícil” ya que el mandatario no dejaba hablar a sus interlocutores. Del encuentro también participaron la ministra de Educación, Práxedes López y el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini.

Lo que dijo del plus, si no están de acuerdo que lo devuelvan fue porque «Hablamos sobre la recomposición salarial y después cuando nosotros estábamos ahí nos dijo que el anuncio iba a ser para el docente. Cobrará un piso de 150.000 pesos sin antigüedad. Pero ese 150.000 pesos incluye los pluses y el Fondo Compensador que no irán a nuestro salario básico, cómo es el primer punto que nosotros queremos los importes al básico. La respuesta del gobernador –reveló- nos sorprendió porque dijo ‘yo no he visto que nadie haya devuelto el plus’ le respondimos que no porque nuestro sueldo no nos alcanza, nosotros vivimos de lo que nos da el sueldo en negro”.

La docente autoconvocada es oriunda de Paso de los Libres, entrevistada por la radio LT 12 de esa ciudad contó más detalles del encuentro con el mandatario el pasado lunes. «Entramos a las 9 y salimos a las 12 del mediodía, primero fue un diálogo difícil de llevar a cabo, debido un poco al carácter de nuestro gobernador, ya que fueron muy pocas las ideas que se pudieron cerrar ya que todos los diálogos que se comenzaban eran cortados para ser cerrados por frases del gobernador. Eso no es un ida y vuelta en el diálogo. Nos escuchó, hablamos de los cinco puntos de nuestro petitorio que no quiso recibir, pero dijo que estaban en conocimiento. Que ya había salido en todas las redes y que no hacía falta que lo reciba.

En cuanto al nuevo aumento del 15% anunciado por el titular de la cartera económica, “no fue claro el ministro. No se le entendió el mecanismo por el que ellos sacan los porcentajes”, dijo sobre cómo impactará la nueva mejora salarial en los educadores.

La intervención del IOSCOR

Sobre la continuidad de la intervención del Poder Ejecutivo en los entes autárquicos: Instituto de Previsión Social (IPS); Instituto de Obra Social de Corrientes (IOSCOR); “por qué siguen intervenido y la respuesta de Valdés fue que si deja de estar intervenido funcionará peor. Entonces reconoce que no funcionan bien. Le dijimos que debe controlar para que estos organismos funcionen. Porque lo de la obra social reclamamos por eso, para que funcione”, explicó la docente.

Por esa situación contó que “en nuestras marchas van los jubilados y cuando le dijimos a la ministra educación que una jubilada cobra $80 mil nos pidió los datos de esa persona. Entonces le dijimos: ‘ministra cómo va a saber cuánto cobra un docente jubilado’.

En cuanto a los recursos nacionales para el mejoramiento de haberes tanto de personal activo y pasivo del sector educativo, los docentes le plantearon “por qué eso no se administra esos fondos nacionales el gobernador nos dijo que esa información basada en indicadores nacionales no era veraz. Era falsa y nuevamente se enojó, se la pasó rezongando por los datos que le habíamos dado”.

Para los tres docentes que participaron de la reunión del pasado lunes 17 de abril “el gobernador está enojado porque como está en campaña, nosotros estamos marchando y vamos a todos los lugares del interior y cada vez vamos a ser más”, remarcó.

Por último, puso de relevancia que “el único gremio que está luchando es el SUTECO, el resto no dicen nada, ni nos llaman para ver cómo nos seguimos organizando”.

Ministro de Hacienda confirmó que descontarán salarios a docentes que hicieron paros

