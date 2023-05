Gildo Insfrán aseguró que Patricia Bullrich «no será presidenta porque es una fracasada»

«No puede ser que venga una señora, que no tiene catadura para venir a insultarme como lo hizo ayer, de decir que somos corruptos, dictadores… una señora que ha recorrido todos los partidos. Como no existe más la UCD, no puede, porque sino también sería de la UCD», recordó el mandatario provincial.

Durante la inauguración de una Casa de la Solidaridad en la localidad formoseña de Herradura, Insfrán señaló que dónde a Bullrich «le tocó actuar como funcionaria, ha dado lástima», y contó que la ex funcionaria dijo que «Si yo soy presidenta, a los 6 meses le traigo la cabeza de Gildo Insfran en bandeja».

«Que esa señora haga todo tipo de amenaza, que diga lo que quiera, pero les puedo asegurar que no va a ser presidenta de la Argentina. No va a ser porque encara todo lo que hace con odio, porque es una fracasada como política y como persona, porque lo demostró en todos sus actos», sentenció el gobernador formoseño.