Ganancias: Valdés reconoció que en Corrientes los sueldos tan altos no existen

El gobernador de la provincia admitió este jueves 21/09 que en Corrientes: “Esos sueldos tan altos acá no existen, así que no van a sentir esa quita de impuestos» apuntó refiriéndose a la quita de la cuarta categoría del gravamen a las Ganancias que sus legisladores (UCR, PRO, ECO) nacionales rechazaron en el Congreso. Con Mauricio Macri el mandatario sí quería el quite y lo calificaba como “un impuesto al trabajo”.

En modo campaña electoral el gobernador de la provincia surfea un nuevo relato oficial en la provincia: que el quite de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, mermará recursos en Corrientes. Una excelente excusa para retacear aumentos salariales a estatales y alinear, en pleno proceso electoral, a intendentes.

El mandatario admitió en ese contexto este jueves 21/09 que la provincia que administra hace 6 años y casi 25 años el partido que milita, es pobre. “El plan platita cuesta plata, esto va a la gente que tiene ingresos altos y nosotros no llegamos, esos sueldos tan altos acá –en Corrientes- no existen, así que no van a sentir esa quita de impuestos».

Durante la campaña electoral para que Mauricio Macri (PRO) llegue a la presidencia en 2015, algo que ocurrió, Valdés pedía que el Impuesto a las Ganancias sea eliminado. Lo tildaba de “un impuesto al trabajo”. Macri prometió durante esa campaña proselitista de ser Presidente lo eliminaría. Una de las tantas promesas no cumplidas por el ex presidente.

El impacto de la quita de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, con media sanción de la cámara de diputados de la nación, tendrá un impacto en las arcas provinciales de solo el 4% del total de fondos que, por Coparticipación Federal, recibirá este año el Gobierno de la Provincia: más de $430.000 millones que enviará la Nación por este concepto.

Ese porcentaje (4%) además se compensa con otros ingresos de fondos federales a Corrientes, como inversión real directa en cientos de obras, fondos no reintegrables, ATN, entre otros.

Y ese monto que el Estado dejará de retener por Impuesto a las Ganancias, no dejarán de llegar a Corrientes: esos $20.696 millones ya no vendrá por Coparticipación Federal, pero sí llegarán a través del salario de miles y miles de trabajadores/as y jubilados/as correntinos y se volcará al mercado interno a través del consumo de bienes y servicios.

COMPARTIR