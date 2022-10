Gallardo anunció que se va de River: «No seguiré en el club»

«Más allá de la tristeza, tengo una paz interna muy sentida que me hace estar bien conmigo mismo. El camino recorrido en todos estos años me hacen sentir mucho orgullo. Esa es la palabra que quiero destacar. Hemos vivido muchísimas cosas a lo largo de todos estos años, hermosas y otras no tanto que hacen a la esencia de un grupo que siempre miró hacia adelante, no claudicó nunca y acompañó con esfuerzo y sacrificio. Dedicamos mucho tiempo en este club hermoso y el camino ha sido extraordinario. Todo tiene un final. Creo que es el momento de terminar de cerrar un ciclo hermosísimo y muy valioso», comentó Gallardo.

De esta manera, después de los dos partidos que le quedan al Millonario en la Liga Profesional (ante Rosario Central en el Monumental y Racing en el Cilindro), Gallardo pondrá fin su ciclo en River, de ocho años y medio, el más exitoso de la historia del club y en el que también se transformó en el entrenador más ganador con 14 títulos, entre los que se destaca la Copa Libertadores histórica ante Boca en Madrid: Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015, Copa Libertadores 2015, Copa Suruga Bank 2015, Recopa Sudamericana 2016, Copa Argentina 2016, Copa Argentina 2017, Supercopa Argentina 2017, Copa Libertadores 2018, Recopa Sudamericana 2019, Copa Argentina 2019, Supercopa Argentina 2019, Trofeo de Campeones 2021 y Liga Profesional 2021.

